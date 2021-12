Rostock

Metallicgrün, mit Cabrioverdeck: Wo der Cadillac von Julian Sturm-Schneider aufkreuzt, zieht er die Blicke auf sich. „Nurse Club“ steht über dem Spoiler. „Manche Leute glauben, der Oldtimer gehört ’nem Puff“, sagt Sturm-Schneider und lacht. Das Auto fährt nicht für ein Freudenhaus, soll aber Freude schenken: Mit dem Schlitten bringt Julian Sturm-Schneider in und um Rostock Sterbenskranke und Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben, an Wunschziele. Die Touren sollen ihnen Glücksmomente bescheren.

Die Freude am Pflegeberuf will Sturm-Schneider mit dem „Nurse Club“ wecken. „Wir sind ein Pflegedienst mit Clubcharakter, von Pflegern für Pfleger“, erklärt er. Mit Alex Reymann betreibt er die Agentur Ostsee-Intensivpflege Rostock, vermittelt deutschlandweit Pflegekräfte an Palliativpatienten mittels persönlichem Budget. Mit dem „Nurse Club“ wollen sie und ihre Co-Gründer Nico Ochsmann und Jan Kamke nun den Pflegemarkt in Rostock revolutionieren.

Das Ziel: Wieder Spaß am Job

Lange Arbeitstage, Doppelschichten, geringer Lohn, kaum Zeit für Patienten und noch weniger Wertschätzung: Pflegeberufe leiden unter einem schlechten Ruf. In der Corona-Krise steigt die Belastung für alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Nachwuchs gibt es kaum. Die, die da sind, stehen kurz vorm Burnout oder hängen ihren Job lieber gleich an den Nagel. „Wenn das so weitergeht, gibt’s bald einen Kollaps in der Pflege“, ist Julian Sturm-Schneider überzeugt.

Er will es nicht so weit kommen lassen und steuert gegen. „Wir möchten Pflegern mehr Macht und Mitspracherecht geben. Sie sollen wieder Spaß am Job haben. Denn Pflege ist mehr als Stress und im Akkord Popos wischen.“ Die Work-Life-Balance müsse stimmen und Zeit für Zwischenmenschliches da sein. Wie kann das gelingen? Durch Kooperation, sagt Sturm-Schneider. „Mein Ziel ist es, dass Pflegedienste nicht gegen, sondern miteinander arbeiten.“

Vorbild aus den Niederlanden

Sturm-Schneiders Vorbild ist die Buurtzorg in den Niederlanden, die nicht auf Gewinn aus ist, sondern den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Mit mehr als 1000 Teams und 15 000 Pflegekräften ist die gemeinnützige Organisation der größte Anbieter für ambulante Pflege in Deutschlands Nachbarland . In Rostock herrsche dagegen noch Profitgier und Konkurrenzdenken in der Branche. „Jeder Pflegedienst kämpft für sich, hat Angst, dass ihm Geld entgehen könnte.“ Angestellte würden ausgebeutet, weil viele Chefs auf maximalen Profit aus seien, sagt Sturm-Schneider. Dabei sei Zusammenarbeit ein Gewinn für alle.

Beispiel Sonnenblumenhaus: Noch würden hilfsbedürftige Bewohner von x verschiedenen Pflegediensten betreut. Viel effektiver wäre es, wenn sich nur eine Kraft um diesen Block kümmert und die ganze Stadt in solche Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt würde, meint Sturm-Schneider. „Pflegekräfte müssten weniger im Auto durch die Stadt tingeln, hätten mehr Zeit für Patienten. Warum muss ein Pflegedienst aus Lütten Klein nach Dierkow fahren oder umgekehrt? Das kann man besser organisieren.“ Weiterer Vorteil von Kooperationen: Im Krankheitsfall könnten sich die Beteiligten untereinander aushelfen und die Patienten würden versorgt. Erste Pflegedienste hätten Interesse am Konzept bekundet. Wenn es erst richtig Fahrt aufnimmt, werde auch der Rest der Branche mitziehen, damit ihnen nicht das Personal wegläuft, ist Sturm-Schneider überzeugt.

Der "Nurse Club" bietet Palliativfahrten im Cadillac an und schenkt so Schwerkranken und ihren Familien Lebensfreude. Quelle: privat

Vergünstigt shoppen und im Restaurant speisen

Eine weitere seiner Ideen: eine Club-Karte für Pfleger, die Rabatt in Rostocker Shops und Restaurants ermöglicht. Er habe schon mit potenziellen Anbietern gesprochen, die aufgeschlossen dafür sind. „Der Pflegeberuf wird immer wichtiger, da muss die Gesellschaft was zurückgeben.“

Auch in Punkto Arbeitsklima geht der „Nurse Club“ neue Wege, setzt auf flache Hierarchien. Das Team sei seine zweite Familie, erklärt Sturm-Schneider. Entsprechend sieht der Arbeitsplatz aus: Am Eingang zum „Nurse Club“-Büro lädt eine Bar zu Heiß- und Kaltgetränken. Nebenan wird in Wohnzimmeratmosphäre Frühstück aufgetischt. Mehrmals pro Woche steht der Chef am Herd und kocht für die Belegschaft Mittag. Nach Feierabend sitzt das Team oft zusammen. „Das hier ist für uns ein Rückzugsraum.“ Und der ist nötig.

Wenn sie Patienten tot in ihren Wohnungen finden oder in den letzten Minuten ihres Lebens die Hand halten, dann geht das selbst erfahrensten Profis zu Herzen. Mit der psychischen Belastung sind Pflegekräfte meist allein. Seelsorge, wie sie Rettungskräfte bei schweren Unfällen bekommen, gebe es nicht, bedauert Sturm-Schneider. Deshalb sei es umso wichtiger, sich gegenseitig aufzufangen. „Wir sind wie ein Fußballverein: Alle sind füreinander da.“

Das „Nurse Club“-Konzept kommt offenbar an: „Wir haben jede Woche Neuzugänge.“ Seit Eröffnung des Pflegedienstes Mitte Oktober ist das Team auf rund 15 Leute angewachsen. Ist die Crew erst groß genug und andere Pflegedienste mit an Bord, will Sturm-Schneider das schwedische Modell einführen: vier Tage Arbeit pro Woche, drei frei. Damit Pfleger wieder Spaß am und Kraft für den Job haben – zu ihrem eigenen Wohl und zum Wohl der Patienten. Sturm-Schneider: „Mein Traum ist, dass Rostock die Beispielstadt für gute Pflege wird.“

Auch eine von Julian Sturm-Schneiders Idee: Im Koggen-Bett brachte er Tristan ins Ostseestadion, damit dieser ein Heimspiel des FC Hansa Rostock live erleben konnte. Das löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, brauchte Zehntausende Euro Spendengelder und ermöglichte Tristan ein rollstuhlgerechtes Auto. Quelle: privat

