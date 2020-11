Rostock

Da hat der Nikolaus ordentlich was zu tun: Frieda (9) und Anton (7) stellen ihm in diesem Jahr nicht nur vor die eigene Tür einen Stiefel zum Befüllen hin. Die Geschwister haben in der Hoffnung auf Süßes auch je einen Schuh dort deponiert, wo man ihn eigentlich nicht vermuten würde: im „Freiraum“, einem Laden für Wohnaccessoires in Rostocks KTV.

Andere gehen in Shops, um Schuhe zu kaufen. In Rostocks Kiez dagegen bringen Kinder und Eltern blitzblank geputzte Stiefel in die Geschäfte. Grund ist eine besondere Aktion, mit der die Einzelhändler und der KTV-Verein Familien die Vorweihnachtszeit versüßen möchten. Sie verteilen kostenlos Nikolaus-Geschenke.

So funktioniert’s: Bis zum 2. Dezember können Kinder einen Stiefel in einem der rund 30 Läden zwischen Margareten- und Doberaner Platz abgeben, die das „ Nikolaus in der KTV“-Plakat in ihrem Schaufenster hängen haben. Am 7. Dezember wollen die teilnehmenden Geschäfte dann die gefüllten Schuhe in ihre Auslage stellen. Wer seinen Stiefel entdeckt, kann ihn mit dem passenden Gegenstück und einem Lied oder Gedicht „auslösen“.

Stiefel-Parade: Bei Anne Rieck (l.) und Ina Iwansky im Freiraum wurden schon viele Kinderschuhe abgegeben. Quelle: Antje Bernstein

Frieda will sich überraschen lassen, was am Tag nach Nikolaus in ihrem Schuh steckt. Ob Süßigkeiten, Gutschein oder kleines Präsent: Wie sie sich die Schaftfüllung sichert, weiß die Neunjährige schon. „Ich habe ein eigenes Gedicht geschrieben.“

Bei Anne Rieck und Ina Iwansky im „Freiraum“ werden viele Mädels und Jungs Verse vortragen oder Lieder anstimmen. Auf dem Ladentresen reiht sich bereits eine kleine Stiefelparade auf. Und auch in anderen Geschäften wachsen die Schuhsammlungen.

Viele Shops möchten Kindern mit kleinen Geschenken zum Nikolaus eine Freude machen. Als kleiner Trost für das beliebte KTV-Wichteln, das in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss, erklärt Andy Szabó, Vorsitzender des KTV-Vereins.

Auf Lichterglanz und Weihnachtsstimmung will das Viertel dagegen nicht verzichten: Am Brink und entlang des Barnstorfer Wegs leuchten allabendlich 35 LED-Flocken. Kita-Kinder haben Schmuck für den Weihnachtsbaum auf dem Margaretenplatz gebastelt. Und ab dem 1. Dezember bietet der Kiez einen ganz besonderen Hingucker, der den Countdown bis Heiligabend zum Erlebnis macht: den größten Adventskalender Rostocks.

Dafür werden Fenster mit Gemälden, Fotografien, Installationen und anderen Kunstwerken aufgehübscht. An jedem Dezembertag wird ein neues Fenster der XL-Galerie enthüllt. Die Adressen, bei denen es sich lohnt vorbeizuschlendern, will der KTV-Verein rechtzeitig auf seiner Webseite und den Social-Media-Kanälen publik machen.

Schöne Aussichten: Im Dezember sollen sich viele Fenster der KTV in Kunstwerke verwandeln und einen XXL-Adventskalender bilden, kündigt Andy Szabó, Vorsitzender des KTV-Vereins, an. Quelle: ANTJE BERNSTEIN

Bislang haben 20 Privat- und Geschäftsleute ihre Fenster zur Verfügung gestellt, sagt Andy Szabó. Er ist optimistisch, dass sich die noch fehlenden vier bald finden. Gesucht sind KTV-ler, deren Wohnung zu ebener Erde oder im Hochparterre liegt und ein Fenster zur Straße hat. „Wir suchen auch noch Kreative, die unseren Adventskunstkalender bestücken“, sagt Szabó. Wer sich als Fensterdekorateur oder -spender einbringen möchte, kann sich per Mail an vorstand@ktv-verein.de melden.

Nikolaus – ein Mann, zwei Vorbilder Gleich zwei Urväter sollen die Stiefel-Geschenke haben: Zum einen Bischof Nikolaus von Myra. Der soll zu Beginn des 4. Jahrhunderts im kleinasiatischen Lykien (heute Teil der Türkei) sein von den Eltern geerbtes Vermögen unter armen Mitmenschen verteilt haben. Diese Legende ist mit der des ebenfalls mildtätigen Nikolaus Abt von Sion – späterer Bischof von Pinara (ebenfalls in Lykien) – aus dem 6. Jahrhundert verschmolzen.

Frieda und Anton wollen ihr Zuhause selbst weihnachtlich schmücken. „Der erste Advent steht bevor, da soll es glitzern“, sagt Mama Juliane Klüß und lacht. Auch Heiligabend ist nicht mehr weit entfernt. Ihre Wunschzettel haben Frieda und Anton schon fertig. „Ich wünsche mir einen Fotoapparat, einen Roller mit großen Rädern und Walkie-Talkies“, verrät Frieda. Und was soll der Weihnachtsmann Anton bringen?„Ich möchte eine Kamera, auf der man auch Spiele spielen kann. Und ein Longboard wär’ toll“, sagt der Siebenjährige.

Eine kleine Bescherung, die die Vorfreude aufs Fest steigert, werden die beiden schon kommende Woche erleben: Dann wollen sie sich auf die Socken machen und ihre Nikolaus-Stiefel auslösen.

Von Antje Bernstein