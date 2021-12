Rostock

Sie darf noch etwas länger die Fäden ziehen: Denn so lange, bis der neue Geschäftsführer Oliver Buchholz im Juni seinen Posten übernimmt, bleibt Sigrid Hecht Chefin der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS). Das beschloss der Hauptausschuss der Bürgerschaft vor Kurzem in nicht öffentlicher Runde. Dabei hätte es beinahe einen anderen Deal gegeben.

Denn offenbar wollte das Rathaus Hecht so schnell wie möglich von der RGS abziehen und stattdessen Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) interimsmäßig zum Boss machen. Einen entsprechenden Antrag habe der Hauptausschuss bereits auf dem Tisch gehabt, wie mehrere Mitglieder bestätigten.

Senator leitete 2016 bereits interimsmäßig das Volkstheater

Aufgekeimt war die Idee laut Angaben aus dem Rathaus, „weil die Zuständigkeit für die Städtebauförderung bisher in seinem Senatsbereich (im Kämmereiamt) verortet war und er bereits Erfahrungen in der übergangsweisen Geschäftsführung kommunaler Unternehmen hat“. So sprang von Wrycz Rekowski unter anderem 2016 in die Bresche, als sich Rostock von dem damaligen höchst umstrittenen Intendanten des Volkstheaters Sewan Latchinian trennte. Ein langwieriger Gerichtsprozess folgte.

Erst im Mai dieses Jahres wurde von Wrycz Rekowski von den Mitgliedern der Rostocker Bürgerschaft erneut für sieben Jahre zum Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung gewählt. Er ist auch erster Stellvertreter von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Für diese Aufgaben bekommt er rund 7500 Euro im Monat.

Ein zusätzliches Gehalt hätte der Senator für die Arbeit bei der RGS entgegen anders lautender Behauptungen allerdings nicht eingestrichen, heißt es aus dem Rathaus. „Wie kurzzeitig schon 2016 am Volkstheater hätte der Senator diese zusätzliche Tätigkeit ohne gesonderte Vergütung ausgeübt und wäre damit eine kostengünstige Lösung gewesen.“

Rathausspitze zieht Vorschlag nach Kritik zurück

Nachdem bereits im Vorfeld der Abstimmung über die Interimslösung bei der RGS heftige Kritik laut geworden war – vor allem vonseiten des Aufsichtsrats – zog die Rathausspitze ihren Vorschlag schließlich zurück und schlug dem Hauptausschuss vor, Sigrid Hecht noch weiter im Amt zu lassen. Die Mitglieder folgten diesem Vorschlag.

Notwendig geworden war die Abstimmung überhaupt nur, weil Hechts Vertrag als Geschäftsführerin der RGS nicht verlängert wurde und Ende des Jahres ausläuft. Ihre Abberufung hatte für viel Furore gesorgt, weil diese trotz makelloser Zeugnisse und einer von Madsen selbst öffentlich bescheinigten hervorragenden Arbeit Ende 2020 beschlossen wurde.

Hintergrund waren damals wohl auch Pläne der Rathausspitze, die RGS zu privatisieren. Die offizielle Begründung blieb allerdings, dass Hecht sich voll auf ihre Arbeit als Geschäftsführerin des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) konzentrieren solle.

Als neuer Geschäftsführer der RGS wird Oliver Buchholz am 1. Mai seine Arbeit in Rostock aufnehmen. Damit haben Hecht und er vier Wochen Zeit, sich laufende und geplante Projekte gemeinsam anzusehen. Buchholz ist gebürtiger Schweriner, Diplom-Geograf und arbeitete zuletzt als Leiter der Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung in Ludwigslust. Hecht wird ab dem 1. Juni dann nur noch den KOE leiten.

Von Katrin Zimmer