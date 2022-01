Knapp 65 600 Menschen in Rostock leben aktuell allein, die Zahl der Singlehaushalte steigt. Wann fühlen sich allein lebende Menschen ohne Partner einsam? Und was können Betroffene dagegen tun? Darüber hat die OZ mit Therapeutin Anke During gesprochen. Seit rund 20 Jahren hilft sie Familien und Paaren.