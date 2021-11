Rostock

Sie zählen zu den bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmern Deutschlands – und sie haben schon vor Jahrzehnten ihr Herz für Rostock entdeckt. Nun sollen sich Erich und Regine Sixt persönlich im Rathaus dafür starkgemacht haben, dass ihr Unternehmen an der Warnow weiter wachsen kann: Die Sixt SE – einer der größten Autovermieter der Welt – will in Rostock um die 200 neue Jobs schaffen und in der Südstadt die Innovationszentrale für den gesamten Konzern bauen.

Schon heute 1000 Jobs

Schon seit 1996 ist Sixt in Rostock aktiv – unter anderem mit Büros in Lütten Klein und Am Strande. Und bereits seit Jahren halten sich Gerüchte, die Familie Sixt – der Konzern wird heute von den Söhnen Konstantin und Alexander geführt – wolle ihren zweitgrößten Standort weiter ausbauen. Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens ist Pullach bei München.

Sixt in Lütten Klein: Was aus den bisherigen Standorten wird, wenn die neue Zentrale steht, ist noch offen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Von Rostock aus werden aber schon seit Jahren Privat- und Firmenkunden in Deutschland und der ganzen Welt betreut. Viele Mitarbeiter in Rostock sprechen mehrere Sprachen – Englisch, Französisch, Spanisch. Sogar die Großkunden – Unternehmen, die mehr als zehn Millionen Euro Umsatz pro Jahr bei Sixt machen – haben ihre Ansprechpartner an der Warnow. Auch die Buchhaltung und das internationale Flottenmanagement für die Mietwagen-Armada übernehmen Fachleute in der Hansestadt. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen bereits um die 1000 Mitarbeiter in der größten Stadt des Landes.

Firmengründer mit Herz für Rostock

Die Firmengründer Erich und Regine Sixt besuchen, so erzählen es die Mitarbeiter, mehrmals im Jahr „ihre“ Leute in der Hansestadt. Oft kommen sie dann mit dem eigenen Flieger aus München, auf dem Weg in die „Sommerfrische“ auf Usedom. Regine Sixt – sie gilt als Kopf auch hinter den bekannten, provokanten Werbeaktionen der Firma – hält dann gerne auch persönlich Vorträge, um die Strategie des Hauses zu vermitteln.

Erich Sixt, heute 77 Jahre alt, hatten 1969 von seinem Vater einen kleinen Autovermieter in Bayern übernommen. Aus 200 Autos bauten er und seine Frau einen Großkonzern auf. Mehr als drei Milliarden Euro Umsatz erzielte Sixt vor der Corona-Pandemie. In Rostock tritt das Ehepaar nicht „nur“ als Arbeitgeber auf: Über die Stiftung „Tränchen trocknen“ fließen regelmäßig Spendengelder an gemeinnützige Projekte in der Stadt – zum Beispiel für einen neuen Bolzplatz des Michaelshof oder die Ausstattung des Hortes an der Michaelsschule. Auch die Kita „Klaukschieter“ in Dierkow erhielt Geld für den Bau eines Spielhauses.

Zur Eröffnung der Michaelschule 2015 kam Regine Sixt persönlich – und spielte mit den Hortkindern. Quelle: Doris Deutsch

Neubau im Schnellverfahren?

Der nächste Schritt: Am Groten Pohl in der Südstadt will Sixt seinen neuen „Innovation Campus“ bauen. Dort sollen die bisherigen Standorte in der Hansestadt zentralisiert werden und Sixt will dort auf dem eigenen Campus Lösungen für das Mietwagengeschäft und die Mobilität der Zukunft entwickeln. Neue Angebote, neue IT-Anwendungen – all das soll aus der Hansestadt kommen.

Bis zu 40 Millionen Euro will die Gruppe dafür verbauen. Und Sixt macht Druck: Bis 2025 soll der Campus stehen, schreibt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen in einer Vorlage für die Bürgerschaft. Das Vorhaben des Autovermieters solle deshalb aus den bisherigen Planungen für das neue Wohngebiet zwischen Bahnlinie und Erich-Schlesinger-Straße herausgelöst werden. Das heißt, Rostock will für Sixt einen eigenen, kleinen Bebauungsplan im Schnellverfahren auflegen. Angeblich, so heißt es aus Rathauskreisen, hat Firmenpatriarch Erich Sixt vor wenigen Wochen persönlich in der Stadtverwaltung Druck gemacht.

Das Unternehmen bestätigt die Planungen für Rostock: „Da sich unser Unternehmen in einer langfristigen Wachstumsphase befindet, möchten wir in einen ausreichend dimensionierten, effektiven und zukunftsfähigen Verwaltungsstandort investieren. Die genaue Ausgestaltung des Projektes hängt vom finalen Standort und dem Timing der Realisierung ab. Details zum Vorhaben stehen daher erst nach Abschluss aktuell laufender Gespräche fest“, so eine Sixt-Sprecherin auf OZ-Anfrage. In den Planungsunterlagen der Stadt heißt es, dass Sixt die Nähe zum technischen Uni-Campus am Südring besonders wichtig sei. Sixt will in der Nähe des Kaufland-Marktes bauen, mit eigener Tiefgarage für die Mitarbeiter.

Mindestens 200 weitere Arbeitsplätze

Ebenfalls aus Rathauskreisen heißt es, Sixt wolle mindestens 200 neue Jobs in Rostock schaffen – und dafür auch junge Experten von der Uni gewinnen. Zudem könnte Personal aus anderen Standorten an die Warnow versetzt werden. Madsen schreibt an die Bürgerschaft, dass Sixt in den vergangenen Jahren in Rostock gezwungen gewesen sei, auf mehrere Standorte innerhalb der Hansestadt sowie „auf andere Standorte innerhalb von Deutschland, Westeuropa und Nordamerika“ auszuweichen.

Aber es gibt auch Kritik: Die Initiative „Pütterweg bleibt!“, die nach wie vor gegen eine Bebauung der alten, seit Jahren aufgegebenen Kleingärten kämpft, rebelliert gegen die Sixt-Pläne. Die Initiative gibt an, dass sich auch Naturschutzverbände und „Rostock for Future“ dagegen aussprechen würden. In einer Erklärung heißt es: „Jahrelang wurde die geplante Bebauung des Groten Pohls mit dem Bedarf an Wohnraum begründet. Mittlerweile wurde die Bevölkerungsprognose nach unten korrigiert. Nun lesen wir, dass dieses für das Stadtklima wichtige und zentral gelegene Gebiet für ein gigantisches ‚Sixt Innovation Center‘ versiegelt werden soll.“

Von Andreas Meyer