Als Kaiser Augustus einst zur Volkszählung rief, machten sich Josef und seine hochschwangere Verlobte Maria von der Stadt Nazareth aus auf den Weg nach Betlehem, natürlich zu Fuß; Autos gab’s noch nicht, nicht einmal Regionalbummelzüge. Und in Bethlehem geschah es, dass Maria ihren Sohn gebären sollte. So steht es geschrieben im Lukas-Evangelium, und weil in diesem Corona-Jahr alles anders ist, gehen auch Rostocks Kirchen zu Weihnachten neue Wege.

In einer kleinen Serie veröffentlicht die OZ alle derzeit für Rostock gemeldeten kirchlichen Veranstaltungen vom 24. bis 26. Dezember, die in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattfinden müssen. Und die zeigen, dass die Kirchen mit viel Kreativität dieser Krise begegnen – etwa mit einem Weihnachtsweg durch die Östliche Altstadt, auf dem Besucher am 24. Dezember die Weihnachtsgeschichte des Lukas zu Fuß nacherleben können.

Segen im Kerzenlicht in der Petrikirche

„Ein großes Team von Ehren- und Hauptamtlichen bereitet einen Weihnachtsweg durch die Östliche Altstadt vor“, erklärt Pastor Reinhard Scholl. Die Besucher bekommen Reiseführer, gedruckt oder – ganz modern – auf dem Handy, mit denen sie von 15 bis 19 Uhr verschiedene Stationen aufsuchen.

Und „am Ende stehen Stille, Musik und Segen im Kerzenlicht von St. Petri“, sagt Pastor Scholl. Dabeihaben sollten die Besucher Zettel mit ihren Kontaktdaten, ihre Masken – was auch für die anderen kirchlichen Veranstaltungen zu Weihnachten gilt. Zudem werde um eine Spende gebeten, die der Aktion „ Brot für die Welt“ zugutekommt.

Zu Fuß unterwegs können die Besucher Heiligabend von 15 bis 19 Uhr auch in der Marienkirche sein. „Wir nehmen das in diesem Jahr sehr ernst mit der Stillen Nacht und mit der besonderen Situation und sind überzeugt, dass anders nicht schlechter sein muss“, heißt es in einer Mitteilung. Mehr als 1800 Menschen besuchen in normalen Weihnachtszeiten die zwei bis drei Vorstellungen am Heiligabend in St. Marien. Weil das in diesem Jahr nicht geht, habe man sich „einen Weihnachtsweg ausgedacht“, teilt Pastorin Elisabeth Lange mit.

Gottesdienste und Veranstaltungen St. Marien: Heiligabend von 15 bis 19 Uhr „Stille Nacht“ in der Marienkirche 26. Dezember: 9.30 Uhr Gottesdienst St. Petri: Heiligabend von 15 bis 19 Uhr „Mit Lukas auf der Straße“, Weihnachtsweg in der Östlichen Altstadt. 19.30 Uhr Turmblasen 27. Dezember: 16 Uhr Nikolaikirche Universitätskirche (Klosterhof 7): Christvespern 14.30, 16.00, 17.30 Uhr. Anmeldung im Gemeindebüro (Innenstadtgemeinde Rostock, Bei der Marienkirche 1) bis zum 22. Dezember erforderlich. 25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst Heiligen-Geist-Kirche: auf dem Margaretenplatz am Heiligabend 14.00, 15.30, 17 und 23 Uhr mit Pastor Martin Krämer 25. Dezember: 10 Uhr mit Kindergottesdienst Pastor Martin Krämer St.-Andreas-Kirche, Reutershagen, Robert-Schumann-Str. 25: Heiligabend 10.00, 11.30 Uhr, 14.30 Uhr Christvesper open air (Anmeldungen unter Tel.: 0381 – 800 24 44) 26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst St.-Johannis-Kirche, Barnstorfer Wald: Heiligabend 15.00, 16.30 Uhr Christvesper im Leichtathletikstadion, Kopernikusstr. 17 25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst 26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst Südstadtgemeinde, Beim Pulverturm 4: Heiligabend 16 Uhr Christvesper Outdoor (mit Anmeldung)

Stille Nacht in der Marienkirche

Die Besucher werden in kleinen Gruppen am Turm eingelassen und auf die besondere Stille und Dunkelheit der nur mit Kerzen erleuchteten Kirche eingestimmt. An verschiedenen Stationen gebe es Gelegenheit zum Nachdenken und Einstimmen in eine „Stille und Heilige Nacht“. „Fürs Herz, für die Seele fürs Auge und die Ohren werden die Menschen etwas finden können“, heißt es. Der Weg dauert etwa 20 Minuten.

Christvesper in der Universitätskirche

Die Universitätskirche lädt am 24. Dezember zu Christvespern mit einer Dauer von jeweils etwa 40 Minuten um 14.30 Uhr, um 16 Uhr und um 17.30 Uhr ein, sagt Pastor Willfrid Knees. Die dritte Christvesper werde dabei sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache gestaltet. Wegen der besonderen Corona-Bedingungen gebe es auf Voranmeldung Eintrittskarten. Auch könnten für jede Christvesper nur 65 Personen zugelassen werden.

Von Axel Meyer-Stöckel