Rostock: So funktioniert die Anmeldung für das Schuljahr 2021/22

Rostock

Das neue Schuljahr hat gerade erst angefangen, da müssen sich die Schulen sowie Eltern zukünftiger Abc-Schützen bereits um die Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22 kümmern. Doch wie schon in anderen Lebensbereichen, gibt es auch hier coronabedingte Änderungen. Um unnötige persönlichen Kontakte zu minimieren und das Verfahren zu vereinfachen, setzt die Hansestadt Rostock ab sofort auf ein neues Online-Portal.

Briefe an Eltern werden postalisch zugestellt

„In den Vorjahren musste die Anmeldung persönlich in der Schule erfolgen“, sagt Schulsenator Steffen Bockhahn. „In diesem Jahr erhalten alle Eltern und Sorgeberechtigten die benötigten Informationen per Brief.“ Schon in der kommenden Woche – ab dem 23. September 2020 – sollen diese an die entsprechenden Haushalte verschickt werden.

Anzeige

Das Schreiben enthält neben der Internetadresse (www.rostock.de/einschulung) und Informationen zum Anmeldeverfahren auch ein individuelles Zugangspasswort, das entweder eingetippt oder über einen QR-Code gescannt werden kann. Enthalten sind zudem Hinweise zum Aufnahmeverfahren, zur Schuleingangsuntersuchung, zur Anmeldung in einem Hort sowie zur Ausstellung des kostenfreien Schüler-Tickets.

Weitere OZ+ Artikel

Anmeldungen nur online

Der Anmeldebogen soll nach Möglichkeit ausschließlich online ausgefüllt und abgeschickt werden. Dies habe den Vorteil, dass die Nutzer Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt werden. „Nur in Ausnahmefällen ist eine Rücksendung per Post möglich“, so der Senator.

Bis spätestens Ende September sollen alle Briefe zugestellt sein, sodass der Registrierung nichts im Wege steht. Wer ein schulpflichtiges Kinde zu Hause hat und bis zur ersten Oktoberwoche keine Information erhält, sollte diese umgehend über die E-Mail-Adresse einschulung@rostock.de nachfordern. Denn: Die Frist für die Anmeldung endet am 30. Oktober.

Als schulpflichtig gelten im kommenden Jahr alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben. „Das betrifft rund 1 800 Jungen und Mädchen in Rostock“, weiß Bockhahn. Für diese Kinder besteht seitens der Eltern Anmeldepflicht an der örtlich zuständigen kommunal getragenen Schule – auch dann, wenn sie voraussichtlich eine frei getragene Schule besuchen sollen.

Das gilt für Bürger aus dem Landkreis

Bürger, die im Landkreis Rostock wohnen und wollen, dass ihr Sprössling in der Hansestadt eingeschult wird, müssen eine schriftliche Genehmigung des Schulträgers der Heimatgemeinde vorlegen können. Um im Anmeldeverfahren Berücksichtigung zu finden, sollte außerdem ein entsprechender Anmeldebogen angefordert werden.

Informationen zu den einzelnen Schulen erhalten Eltern auf den jeweiligen Internetseiten. Besichtigungen sind ebenfalls möglich – allerdings nur nach Rücksprache. „Tage der offenen Tür, wie es sie in den vergangenen Jahren gegeben hat, kann es aufgrund der Pandemie in der Form nicht geben“, erklärt Bockhahn. Er ist sich aber dennoch sicher, dass jedes Kind eine geeignete Schule finden wird.

Von Susanne Gidzinski