Rostock

Die ehemalige Schule in der Bonhoeffer-Straße steht schon länger leer. Dass es am Mittwoch dort brannte und die Feuerwehr anrücken musste, hat die Sorgen vieler Anwohner verstärkt. Der zuständige Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE) hat zum Schutz vor Vandalismus bereits einen Zaun aufgestellt sowie Wachschutz engagiert. Auch die Polizei hat das Gelände bei der Streifentätigkeit im Blick. „Am 2. April wurden beispielsweise drei Graffitisprüher festgenommen und Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigungen gestellt“, sagt KOE-Chefin Sigrid Hecht. Bei dem Brand am Mittwoch sei durch bisher unbekannte Personen Dämmwolle entzündet worden, sagt Rostocks Polizeisprecherin Sarah Schüler. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Tage der alten Schule, die zuletzt als Flüchtlingsunterkunft diente, sind aber schon gezählt. „Die Ausschreibung für den Abbruch ist erfolgt und der entsprechende Auftrag bereits im Januar an eine Fachfirma aus Neubrandenburg vergeben“, berichtet Sigrid Hecht. Noch im Januar sei auch mit den Arbeiten begonnen worden.

Die notwendige Schadstoffentsorgung sollte schon Ende März fertig sein, braucht nun aber länger, „da nur die Illendorfdeponie bei Schönberg die Gefahrenstoffe entsorgen darf und aufgrund von Kapazitätsproblemen die Annahme der Schadstoffe erheblich verzögert wurde“, so die KOE-Chefin. Neuer Fertigstellungstermin für den Abriss des alten Schulgebäudes sei nun Ende Juni.

Platz für neue Schule samt Sportanlagen

Spätestens im nächsten Jahr soll vor Ort dann mit einem Mammut-Bauvorhaben gestartet werden. Der KOE will auf dem Gelände in der Bonhoefferstraße für rund 23 Millionen Euro neben einer neuen Schule auch neue Sportanlagen errichten. Der Campus soll nach Fertigstellung dazu dienen, die steigende Nachfrage nach Schulplätzen im Stadtteil Reutershagen besser zu verteilen.

Von Claudia Labude-Gericke