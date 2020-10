Rostock

Aufatmen für Schüler und Eltern im Rostocker Stadtteil Schmarl: Nachdem eine Schülerin der Krusenstern-Schule positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kann es nach den Ferien dennoch im Normalbetrieb weitergehen. Am Donnerstag waren mehr als 100 mögliche Kontaktpersonen bei einem Massentest am Rostocker Gesundheitsamt auf eine mögliche Infektion untersucht worden. „Diese Tests haben aber keine weiteren positiven Ergebnisse ergeben“, sagt Rostocks Stadtsprecherin Kerstin Kanaa.

Wie der Leiter des Rostocker Gesundheitsamtes mitteilte, seien bei den Schülern trotz Ferien die meisten Kontakte ermittelt und getestet worden. Ein Restrisiko bestünde nur bei Lehrern, die nicht erreicht und getestet werden konnten.

Zur Entscheidung, nach den Ferien mit Regelschulbetrieb weiterzumachen, hatten aber nicht nur die negativen Tests beigetragen, sondern auch, dass die betroffene Schülerin am 28. September zuletzt in der Schule war. Das bedeute, dass am kommenden Montag die für eine mögliche Corona-Erkrankung bedeutende Inkubationszeit von 14 Tagen, also die Ansteckungsfrist, sowieso abläuft.

Von Claudia Labude-Gericke