Rostock-Südstadt

Einen Tag nach dem schweren Straßenbahnunfall in der Rostocker Südstadt mit fast 40 Verletzten sind neue Details zum Unfallhergang bekannt geworden. Laut Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) war eine der beiden Bahnen entgegen des Fahrplans nach links in Richtung des Busbahnhofs abgebogen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Bahn.

Wieso allerdings die Weiche falsch gestellt war, ist weiterhin offen, ebenso wie die Frage, ob es sich um menschliches oder technisches Versagen handelte. Die Weichenstellung bei der RSAG erfolgt – anders als bei der Eisenbahn – nicht über ein externes Stellwerk, sondern über die technische Kommunikation zwischen Bahn und Weiche über einen Sender. Der Fahrer muss dies jedoch immer im Blick behalten und kann auch eingreifen.

Schock sitzt tief

Laut RSAG sitzt der Schock bei der gesamten Belegschaft immer noch tief. „Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und wir hoffen, dass es ihnen bald wieder besser geht“, sagte RSAG-Vorstand Jan Bleis. „Unser Mitgefühl gilt ihnen und ihren Angehörigen. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften, die schnell vor Ort waren und sehr professionell gehandelt haben.“

Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Katastrophenschutz, Polizei und dem RSAG-Unfallteam waren vor Ort. Den Mitarbeitern werde psychologische Unfallnachsorge angeboten, sagte Bleis.

Noch sieben Verletzte in Kliniken

Von den fast 40 Verletzten geht es offenbar einem der Straßenbahnfahrer weiterhin sehr schlecht. Im Südstadtklinikum werden noch zwei Verletzte behandelt. Ein Patient musste ins Uniklinikum verlegt werden. Dort liegen noch insgesamt fünf Verletze. Die anderen konnten inzwischen entlassen werden.

Gegen 13.30 Uhr waren am Mittwoch auf dem Südring Ecke Platz der Freundschaft zwei Straßenbahnen der Linie 4 nahezu frontal zusammengestoßen. Die genaue Unfallursache soll durch Polizei, Dekra und die RSAG ermittelt werden. Dazu werden auch die Fahrtenschreiber und Videoaufnahmen beider Bahnen ausgewertet.

Schwere Beschädigungen

An beiden Straßenbahnen entstand erheblicher Schaden. Der gesamte Frontbereich wurde stark verformt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Eine der Bahnen war so schwer beschädigt, dass sie nicht einmal abgeschleppt werden konnte. Sie musste per Kran auf einen Tieflader gehoben und abgefahren werden.

Der normale Linienverkehr konnte am Mittwochabend überraschend schon kurz nach 19 Uhr wieder freigegeben werden. Die RSAG war zunächst davon ausgegangen, dass es länger dauern würde. „Im Gleisbereich und an der Oberleitung wurden keine größeren Schäden festgestellt“, hieß es am Donnerstag.

Schneller Ersatz für Wracks

Die ausgefallenen Bahnen konnten sofort ersetzt werden: „Aufgrund der zwei beschädigten Fahrzeuge gibt es derzeit keine Einschränkungen im regulären Fahrplanangebot“, so eine Sprecherin. Laut RSAG werden für den normalen Fahrplan 41 Bahnen benötigt. Das Unternehmen verfügt über 53, um einen Puffer für technische Störungen oder Sonderfahrpläne zu haben.

Von Axel Büssem