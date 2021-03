Rostock

Seit fast einer Woche können viele Kinder der Hansestadt wieder in die Schule gehen. Doch auch jene aus den Klassen 7 bis 11, die noch zu Hause lernen müssen, sollen nicht benachteiligt werden. Zumindest nicht, weil ihnen die technische Ausstattung für den Heimunterricht fehlt. Mit Hilfe eines Soforthilfeprogramms des Bundes konnte die Hansestadt jetzt 3100 Endgeräte anschaffen, die Rostocker Schülern den technischen Zugang und dadurch Teilhabe am Online-Unterricht ermöglichen.

Kritik, dass die Beschaffung zu lange dauerte, will Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) nicht gelten lassen. „Bei einem Auftragsvolumen von rund 1,3 Millionen Euro sind wir gezwungen, europaweit auszuschreiben. Allein das dauert in der Regel sechs bis neun Monate“, sagt er. Zudem hätten die beteiligten Kollegen der Stadtverwaltung alles getan, um die Geräte – 481 Laptops und 2619 Tablets – so schnell wie möglich an die Schulen zu bekommen, lobt der Senator.

Palettenweise neue Technik geliefert

„Wir hatten ein Angebot der Firma, dass sie früher liefern können, wenn sie uns die Geräte direkt ab Werk schicken und wir die Inventarisierung selbst übernehmen“, erzählt der zuständige Sachbearbeiter Marcel Goelike vom Schulverwaltungsamt. Zwischen Weihnachten und Silvester kam die Techniklieferung dann auf sechs Euro-Paletten in der Hansestadt an. „Allein für den Verpackungsmüll brauchten wir einen eigenen Container“, so Goelike.

Innerhalb von zwei Tagen hätte er dann mit Hilfe von Kollegen aus der Stadtbibliothek und der Volkshochschule alles ausgepackt und die digitalen Endgeräte für die Verteilung an die Schulen vorbereitet. Diese sei dann auch gleich zum Anfang des neuen Jahres und damit sechs bis acht Wochen früher als geplant erfolgt. Einige Restgeräte, die noch fehlten, sollen in dieser Woche ausgegeben und damit die Lieferung vollständig abgeschlossen werden.

„Die Notebooks kommen vor allem an die beruflichen Schulen, das war im Vorfeld so abgesprochen. Viele Grund- und weiterführende Schulen haben sich eher für Tablets entschieden“, erzählt Goelike.

Schulen klären die Vergabe

Wer Anspruch auf ein Gerät hat, würde direkt vor Ort in der Schule und nicht von der Stadt entschieden. „Grundsätzlich sind es schulgebundene Geräte, die verteilt werden, wenn jemand während der Aussetzung der Präsenzpflicht zu Hause kein eigenes Endgerät zur Verfügung hat“, erklärt Goelike das Prozedere. Sollte der Schulbetrieb dann wieder normal laufen, würden Tablets und Computer an der Schule aufbewahrt und dort je nach Bedarf eingesetzt.

Neben den Schülern sollen übrigens auch die Pädagogen digital aufgerüstet werden. „Es gibt ein weiteres Förderprogramm des Bundes, ebenfalls über rund 1,3 Millionen Euro, mit dem nun noch Geräte für die Lehrkräfte beschafft werden sollen“, erzählt Marcel Goelike. Ähnlich wie bei den Schülern müsse aber auch diesmal europaweit ausgeschrieben werden. „Vor dem Herbst wird es trotz aller Bemühungen deshalb sehr wahrscheinlich nichts mit der Lieferung“, gibt der Sachbearbeiter einen Ausblick.

Auch wenn Schüler und Lehrende dann besser für den Digitalunterricht gerüstet sind, fehlt noch ein wichtiger Baustein: die Infrastruktur an den Schulen selbst. „Dafür laufen ja schon seit 2019 die Investitionen aus dem Digitalpakt Schule, für den Rostock vom Bund zehn Millionen Euro bekommt“, sagt Marcel Goelike. „Dazu gehören alle baulichen Aspekte mit WLAN-Kabeln und Breitband, aber auch die Präsentationstechnik, wie digitale Tafeln oder Beamer“, nennt er Beispiele. Laut Förderrichtlinie könnten pro Schule maximal 25 000 Euro für die digitale Aufrüstung ausgegeben werden.

Bauarbeiten für besseres Netz im Klassenzimmer

Für die Umsetzung des Digitalpakts Schule hat die Hansestadt bis 2024 Zeit. „Die Beschaffung der Technik ist sicherlich etwas, was im Verhältnis schneller geht. Die baulichen Maßnahmen dauern allerdings länger, weil wir dafür an den Schulen ja auf die Ferien angewiesen sind“, erklärt Marcel Goelike. Zudem seien entsprechende Baufirmen am Markt begrenzt vorhanden und stark nachgefragt.

Dennoch sei Rostock bemüht, in puncto Digitalisierung der Schulen voranzukommen. „Dass wir da bisher zu wenig gemacht haben, ist unbestritten. Jetzt sehen wir aber auch, was es kostet, das ordentlich zu machen“, sagt Steffen Bockhahn. Und noch etwas stellt er gleich klar: „Das Geld, das wir jetzt für die Geräte bekommen, hilft enorm. Aber wir müssen sie in ein paar Jahren sicher ersetzen. Und dann wahrscheinlich alleine und ohne Förderung“, spielt der Senator darauf an, dass die Digitalisierung für die Stadt ein Dauer-Thema, aber genauso eine Investitionsverpflichtung bleibt.

