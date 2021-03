Rostock

Mutter, Mutti, Mami, Mama oder, ganz cool: Mum. Vater, Vati, Papi, Papa, Dad ... So viele Namen für nur je ein Elternteil? Das kann man doch ändern! Bei Tom, Madlen und Isa aus Rostock gibt es neben der klassischen Variante ein Familienmitglied mehr. In Zeiten von Patchwork, Scheidungen, wieder bunt zusammen gewürfelten Lebensmodellen eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch die Konstellation dieser Familie ist auf ihre Art doch sehr besonders.

Alle drei Elternteile sind homosexuell

Für den ersten Überblick eine kleine Familienaufstellung. Da gibt es Tom, den biologischen Vater. Madlen, die biologische Mutter. Isa, die Ehefrau von Madlen – und es gibt den gemeinsamen Sohn. Alle drei Elternteile sind homosexuell, kommen sich also auf rein romantischer Ebene nicht in die Quere. Tom und Madlen sind beste Freunde und ein bisschen wie Adam und Eva der Anfang der Geschichte. Als sich die beiden kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick – rein platonisch, allerbeste Freunde also.

Madlen, Isa und Madlen sind eine Familie Quelle: privat

Tom steht auf Männer, Madlen auf Frauen. Doch beide wissen, dass sie mal Kinder wollen. Ein schwieriges Unterfangen bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Wie es zu dieser Idee kam, weiß keiner mehr so genau, doch Madlen und Tom schmieden einen Plan. Wenn die Zeit reif für ein Kind ist, soll Tom der Vater sein. Und dann kommt Isa in Madlens Leben. Die zwei Frauen werden ein Liebespaar, auch Tom und Isa kommen als Freunde gut miteinander klar. Als das Thema Kinderwunsch auf den Tisch kommt, schüttelt Madlen das Tom-Ass aus dem Ärmel. Der Satz von Madlen, der alles begründet: „Ich hätte da jemanden, der als Vater infrage kommt.“

Es gab richtige Familienplanungstreffen

Kaum Zweifel, totales Vertrauen von Anfang an. „Wir haben richtige Familienplanungstreffen gemacht“, erzählt Isa. Madlen wird als Kindesmutter auserkoren. Künstliche Befruchtung in den eigenen vier Wänden. Irgendwann klappt die Heiminsemination. Der Wunsch, den leiblichen Vater in greifbarer Nähe zu haben, wächst mit dem Bauch der werdenden Mutter. Madlen ist die Austragende, in ihren Augen auch Leidtragende bei diesem Geburtsmodell. „Ich bin absolut dankbar für das Ergebnis. Aber diese glücklichen Schwangeren, die hormonell beglückt durch die Gegend tapsen, sind mir ein Rätsel.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Und dann auch noch plötzlich zu viert“

Das Paar zieht aus Weimar nach Rostock. Tom: „Sie wussten, dass sie mich aus Rostock nicht wegbekommen“. Warum also nicht gleich komplett zusammenziehen? Sie landen in einer geräumigen gemeinsamen Wohnung – Platz genug für alle, Raum genug, um sich auch mal zurückzuziehen. „Ich hatte schon Bedenken wegen des Zusammenlebens unter einem Dach. Und dann auch noch plötzlich zu viert“, gibt Tom zu. „Es war richtig doll schön, gemeinsam die Wohnung einzurichten und sich zu dritt zu finden.“ Von da machen sie fast alles zusammen. „Wir haben sogar den Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht“, erzählt Isa. Nur beim Kaiserschnitt ist Tom nicht live dabei, was er, der kein Blut sehen kann, nicht bedauert.

Es gibt die Summe der Gene, der Rest ist Prägung

Isa, die rein biologisch nicht an der Zeugung beteiligt ist, adoptiert den gemeinsamen Sohn. „Für mich war es daher wichtig, die Elternzeit zu nehmen. Das war perfekt für uns.“ Madlen weiß: „Es gibt die Summe der Gene, der Rest ist soziale Prägung.“ Das elterliche Dreigestirn fühlt sich absolut gleichberechtigt und auch für das gemeinsame Kind ist es das Normalste der Welt, einen Papa und zwei Mamas zu haben. „Wir haben unserem Sohn nie etwas erklären müssen, weil Kinder es so nehmen, wie es ist. Das ist unsere Normalität“, erklärt Madlen. Nur bei den Kosenamen macht der Kleine winzige Unterschiede. „Madlen ist Mami und Isa ist Mama“, sagt Tom, der Papa.

„Wir sind keine WG, wir sind eine Familie“

Und zum Verständnis. „Wir haben keine Dreierbeziehung, wir sind auch keine Wohngemeinschaft – wir sind eine Familie!“, erklärt Isa ihr Modell des Zusammenlebens mit Kind. Patchwork deluxe. Denn Luxus ist es ungemein, als frischgebackene Eltern immer noch einen Dritten in der Hinterhand zu haben, der sich um das Kind kümmern kann. Das schafft Freiräume für jeden und für Madlen und Isa als Paar.

Die Qualität der Verbundenheit ist größer

Der kleine Sohn kann sich aussuchen, wer ihn in den Kindergarten bringt und „hat noch einen mehr, den er gegen den anderen ausspielen kann“, lacht Tom ob der Pfiffigkeit seines Nachwuchses. Einer der drei Elternteile bringt ihn ins Bett, alle frühstücken gemeinsam oder essen zu viert zu Abend, wenn es die Zeit zulässt. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Madlen und Tom verändert, seitdem sie nicht mehr nur beste Freunde, sondern auch Vater und Mutter sind? Madlen: „Ich glaube, dass man viel mehr verbunden ist. Die Qualität der Verbundenheit und Beziehung ist größer. So ist es, wenn aus Freundschaft Familie wird!“

„Wir sind uns bewusst, was wir an uns haben!“

Tom hat aktuell keinen Partner, er vermisst aber auch groß nichts. „Es ist mein persönliches Ideal, das ich lebe, da ist nicht viel, was einem fehlt.“ Und welcher Mann kann schon offen und ehrenhaft von sich behaupten: „Ich habe zwei Frauen!“ Die Fronten sind klar. „Wer mich will, der muss mein Kind und die Frauen akzeptieren.“ Auch für die Zukunft hat das familiäre Dreiergespann schon Ideen. „Wenn das Kind mal aus dem Haus ist, dann ziehen wir eben zu dritt in eine kleinere Wohnung“, sagt Tom. Isa fasst es zusammen: „Das Allerschönste ist, dass wir uns ganz bewusst sind, was wir drei an uns haben!“

Von Anja von Semenow