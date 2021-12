Corona - „Deutlich weniger los“: So läuft es in den Fitnessstudios in Rostock mit 2G plus

Die Fitnessstudios dürfen trotz erweiterter Auflagen geöffnet bleiben. Dort gilt nun 2G plus. Die zusätzliche Testpflicht für Geimpfte und Genesene sorgt aber dafür, dass viele Mitglieder auf den Weg ins Fitnessstudio verzichten. Wie es in Rostock läuft und welche Angebote es für die Mitglieder dort gibt.