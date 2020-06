Rostock

Volle Straßen und Cafés, herumwuselnde Menschen – ja, die Touristen haben ihr gefehlt, sagt Christiane Schmalbruch. Die fröhliche Seniorin hat aber auch eine ganz besondere Beziehung zu Rostocks Gästen. Schließlich ist sie seit Ende der 70er-Jahre mit ihnen vertraut. „Ich habe zuerst für Schweden übersetzt. 1990 bin ich dann Stadtführerin geworden“, sagt sie und blickt von den Stufen der Tourist-Information über den belebten Universitätsplatz.

Immer mehr Männer und Frauen versammeln sich um die zierliche Gästeführerin. Ihre heutige Gruppe besteht aus zwölf Teilnehmern. „Ich hatte vergangenen Samstag die erste öffentliche Führung nach der Corona-Zwangspause“, erzählt Schmalbruch. Da waren noch maximal zehn Teilnehmer erlaubt. „Wir haben uns dann aber beschwert, weil in Greifswald bereits 20 Personen zugelassen waren. Also wurde die Grenze auch hier nach oben korrigiert“, sagt sie stolz.

Lautes Reden wegen des Abstands

Normalerweise sind es bis zu 50 Personen, die bei den Touren mitlaufen. Wegen Corona ist nun alles ein bisschen anders. „Laut reden muss ich immer noch – jetzt aber nicht wegen der Anzahl der Menschen, sondern wegen des Abstands“, sagt die Lambrechtshägerin und ein Lachen überzieht ihr Gesicht.

Christiane Schmalbruch zeigt den Touristen den Rosengarten und dem Blick auf das Ständehaus. Quelle: Martin Börner

Mit flottem Schritt geht sie voran, erzählt ihren Gästen aus der Geschichte der Hansestadt, erläutert Details vom Fünfgiebelhaus und dem Brunnen der Lebensfreude. Von der Kröpi aus geht es zum Kloster und weiter in die Wallanlagen. „Ein bisschen aus der Masse rauszugehen, ist in diesen Tagen wahrscheinlich noch ein bisschen besser als sonst“, sagt die Stadtführerin.

Zahlen und Fakten kommen bei ihr aus dem Effeff, auch nach mehr als drei Monaten Pause. „Es sind ja nicht nur die Stadtführungen, sondern auch unsere Weiterbildungen ausgefallen“, sagt Christiane Schmalbruch. Zeitung lesen war deshalb eines ihrer Mittel, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Umsatzeinbußen von 75 Prozent

Die Rostocker Tourismuszentrale ist froh, dass nun auch Stadtführungen wieder erlaubt sind. „Die Nachfrage ist sehr gut. Die ersten Führungen nach dem Corona-Lockdown waren am Samstag in der Rostocker Innenstadt und am Dienstagabend in Warnemünde ausgebucht“, erzählt Andrea Setzepfandt von der Tourismuszentrale.

Sieben Touren pro Woche Die Tourismuszentrale bietet wieder Führungen an. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 20 Personen begrenzt. Zwischen den Teilnehmern sollte ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden. In der Tourist-Information müssen die persönlichen Kontaktdaten hinterlegt werden. Hier ist ein Mundschutz notwendig. Das Tragen eines Mundschutzes während der Führung ist freiwillig. In Warnemünde sind öffentliche Führungen zu folgenden Zeiten: Dienstag 18 Uhr, Donnerstag 11 Uhr, Samstag 11 Uhr. In Rostock gibt es öffentliche Stadtrundgänge mittwochs, freitags sowie samstags, jeweils 14 Uhr sowie sonntags 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils die Tourist-Informationen. Kinder bis 12 Jahre zahlen nichts, alle anderen sieben Euro pro Person.

Stadtrundgänge haben für das kommunale Unternehmen auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die entsprechenden Umsätze zwischen Januar und Mai coronabedingt um 75 Prozent zurückgegangen. Dennoch haben die Verantwortlichen an den bisherigen Preisen festgehalten – trotz kleinerer Gruppen.

Für die Gästeführer selbst bedeutete die Pandemie auch Einnahmeausfälle, denn keiner ist angestellt. „Die Stadtführer sind freie Mitarbeiter und in der Regel Mitglieder des Rostocker Stadtführervereins“, erklärt Andrea Setzepfandt.

Mund-Nasen-Schutz an der frischen Luft keine Vorschrift

Während der Rundgänge ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowohl für die Guides als auch für die Gäste freiwillig. „Ich habe es probiert, aber dann aufgegeben. Das permanente Sprechen damit ist sehr anstrengend“, erzählt Christiane Schmalbruch. Stattdessen würde auf Abstand geachtet – und der Rundgang findet bis auf den geplanten Besuch der Marienkirche sowieso komplett an der frischen Luft statt.

Fast alle Gästeführer sind nach der Wiederaufnahme des Betriebes mit an Bord. „Einige Wenige sehen aufgrund des Risikos in dieser Saison von öffentlichen Rundgängen ab“, sagt Andrea Setzepfandt von der Tourismuszentrale.

Christiane Schmalbruch zeigt ihren Gästen den Klostergarten. Quelle: Martin Börner

Begeisterung für die Architektur der Hansestadt

Für Christiane Schmalbruch kam nie infrage, weiter auszusetzen. Obwohl sie – was man bei der persönlichen Begegnung kaum glauben mag – bereits über 80 Jahre und damit auch Teil der Risikogruppe ist. Die Rundgänge und Gespräche mit den Gästen aus der ganzen Republik halten die gelernte Röntgenassistentin jung. Sicher mag auch der Sport einen Teil dazu beitragen – die passionierte Leichtathletin hat Weltrekorde aufgestellt und ist eine der erfolgreichsten Seniorensportlerinnen in MV.

Katy und Stefan Wienöbst aus Hameln sind begeistert von der historischen Rostocker Architektur. Quelle: Martin Börner

Stefan und Katy Wienöbst wissen von diesen Erfolgen nichts. Ihre Begeisterung gilt aktuell nur der Hansestadt. Das Ehepaar aus Hameln ist für einen Tagesausflug aus dem Urlaubsort Groß Plasten mit der Bahn nach Rostock gekommen. Bereits im Januar hatten sie die Reise nach Mecklenburg-Vorpommern gebucht und trotz temporärer Einreiseverbote nie an Rücktritt gedacht. „Ich finde es toll, dass man hier die alte Architektur bewahrt“, schwärmt Katy Wienöbst.

In Christiane Schmalbruch hat sie da genau die richtige Stadtführerin gefunden. Denn deren Tour führt heute noch bis in die Östliche Altstadt. Besucher mit Ansichten und Eindrücken ihrer Heimatstadt zu versorgen, davon bekommt die vitale Seniorin nie genug. „Sich nur immer zu Hause oder im Garten beschäftigen, das ist doch auch nix“, sagt sie schmunzelnd und zieht flotten Schrittes mit ihrer heutigen Gruppe von dannen.

Von Claudia Labude-Gericke