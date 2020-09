Rostock

Ausgestattet mit einem Regenschirm und warm eingepackt steht Gudrun Wolf am Sonntagmorgen im Rostocker Stadthafen. In wenigen Minuten will ihr Sohn hier, trotz des nasskalten Wetters beim 28. Citylauf mitmachen. Die 62-Jährige wollte es sich nicht nehmen lassen ihn und die anderen 1 500 Teilnehmer aus sicherer Entfernung anzufeuern. „Es ist doch schön für die Läufer, wenn sie wissen, dass jemand auf sie wartet“, ist sie sich sicher.

Während Wolf es sich mit einer Kanne voll Tee gemütlich macht, wärmt sich ihr Sohn noch schnell auf und prüft, ob die Schnürsenkel auch sitzen. Pünktlich um 10 Uhr ertönt schließlich der Startschuss für den 10-km-Adidas-Citylauf und die Läufer setzen sich in Bewegung. Entlang der Warnow geht es für sie vorbei am Aida-Verwaltungsgebäude einmal quer über die Holzhalbinsel. Von dort aus führt die Strecke auf die gegenüber- liegende Seite und wieder zurück zu Haedgehalbinsel.

Erster Wettkampf nach sieben Monaten

Nach nur 33,10 Minuten erreicht Erik Schoob das Ziel und ist damit erster. „Meine persönliche Bestzeit war das nicht“, verrät er. Nichtsdestotrotz ist der Leichtathlet froh über das Ergebnis. „An einer Stelle wurden wir nicht ganz richtig geleitet, weshalb ich ein paar Meter mehr gelaufen bin. Dafür war die Zeit aber gut“, sagt der 21-Jährige gelassen.

Als erste Frau passiert Anna Brust die Ziellinie. Nach fast sieben Monaten ist es der erste Wettkampf, an dem die Rechlinerin teilgenommen hat. Entsprechend groß sei ihre Aufregung gewesen. „Ich habe mich gefühlt, wie vor meinem aller ersten Lauf“, gesteht 28-Jährige. „Es ist schön, nach all der Zeit endlich wieder Wettkampfluft schnuppern zu können.“

Läufer aus ganz Deutschland in Rostock

Nachdem die ersten 500 Läufer ihre Strecke erfolgreich absolviert haben, warten schon die nächsten darauf, dass es endlich losgehen kann. Im strömenden Regen bereiten sich Steffen Reimann (49) und Tino Hülsenbeck (51) auf ihren 7-km-Lauf vor. Vom Wetter wollen sich die beiden Freunde den Spaß an der Veranstaltung aber nicht verderben lassen. „Wir machen das Beste draus. Es wird bestimmt schön“, sagt Hülsenbeck, während er versucht, seine Startnummer am T-Shirt zu befestigen.

Nur wenige Meter entfernt haben sich Gordon Ohlemann und Gwenda Eckert ihre Sportklamotten übergezogen. Auch sie wollen die sieben Kilometer lange Strecke zusammen bewältigen – sind dafür extra aus Berlin angereist. In einer bestimmten Zeit wollen sie den Lauf nicht absolvieren. „Hauptsache schneller als mein Bruder“, sagt Eckert mit einem Augenzwinkern. Das lässt dieser aber nicht auf sich sitzen und erwidert: „Das werden wir ja sehen.“

Veranstalter froh über Nachholtermin

Eigentlich hätte das Laufevent traditionell im Mai in der Rostocker Innenstadt stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie kam dann aber doch alles anders. Neben dem neuen Veranstaltungsort gab es diesmal eine begrenzte Teilnehmerzahl pro Strecke, der Halbmarathon und die Staffelwettbewerbe fielen aus und auch auf Zuschauer musste verzichtet werden. Für Roman Klawun dennoch kein Grund traurig zu sein. „Es ist sehr schön, dass wir den Lauf trotz allem jetzt nachholen konnten“, so der Veranstalter.

Das sind die Sieger 10 Kilometer Frauen Platz 1: Anna Brust (38,23 Minuten) Platz 2: Ariane Stapusch (43,35 Minuten) Platz 3: Pia Kanebley (44,25 Minuten) 10 Kilometer Männer Platz 1: Erik Schoob (33,10 Minuten) Platz 2: Markus Liebelt (33,17 Minuten) Platz 3: Florian Harbig (33,31 Minuten) 7 Kilometer Frauen Platz 1: Lena Pommerehne (25,19 Minuten) Platz 2: Lara Brunner (25,24 Minuten) Platz 3: Leoni Hellwig (25,35 Minuten) 7 Kilometer Männer Platz 1: Hannes Kuntermann (20,51 Minuten) Platz 2: Markus Veth (21,58 Minuten) Platz 3: Tom Landmann (22,16 Minuten) 3, 5 Kilometer Frauen Platz 1: Chiara De Cahsan (12,37 Minuten) Platz 2: Paula Huth (12,45 Minuten) Platz 3: Mia Motczinski (13,05 Minuten) 3, 5 Kilometer Männer Platz 1: Jakub Peszynski (10,18 Minuten) Platz 2: Anton Lange (10,34 Minuten) Platz 3: Diego Wald (11,03 Minuten)

Von Susanne Gidzinski