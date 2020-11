Rostock: So lief der letzte verkaufsoffene Sonntag vor dem Corona-Lockdown

Rostock

Die Aussicht auf Schnäppchen, Häppchen und Kultur lockt in die Rostocker City. Den Sonntagnachmittag wollen Hunderte Hansestädter in der Innenstadt verbringen. Motto: noch einmal Freiheit genießen, bevor ab Montag der „Lockdown light“ in Kraft tritt.

Erst ein Einkaufsbummel und dann ein leckeres Eis essen – Max Thom, Tina Keil und die kleine Lea kosten den sonnigen Nachmittag voll aus. „Wir wollen das schöne Wetter genießen. Und den letzten Tag in Freiheit“, sagt Thom und lacht.

Das wollen viele: Die Kröpi ist rappelvoll, die Geschäfte gut besucht. Es ist der erste verkaufsoffene Sonntag 2020. Alle anderen geplanten Termine waren der Pandemie zum Opfer gefallen. „Und es steht zu befürchten, dass es der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr sein wird“, sagt Citymanager Peter Magdanz. Denn wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt und ob der „Lockdown light“ genügt, um die Zahl der Neuinfektionen drastisch zu senken, ist ungewiss.

Sicher ist, worauf Kunden künftig erstmal verzichten müssen: auf Restaurantbesuche während der Shoppingtour. Alle Lokale müssen ab 2. November für mindestens vier Wochen schließen. „Wir sind gestern extra noch mal essen gegangen, auch um die Gastronomie zu unterstützen“, sagt Carolin Lück, die mit David Eggert durch die Fußgängerzone schlendert. „Der Lockdown ist richtig, aber dass Restaurants schließen, ist schade. Sie hatten die Hygienekonzepte schließlich gut umgesetzt.“

Lange Schlangen vor den Shops

Apropos Hygiene: Die Maskenpflicht gilt nun in den großen Einkaufszentren wie KTC und Rostocker Hof auch außerhalb der Geschäfte. Die neue Vorschrift, dass sich in Läden nur ein Kunde pro zehn Quadratmetern aufhalten darf, sei bereits länger „gelebte Praxis“, sagt City-Manager Magdanz. Die Folge: Vor vielen Shops bilden sich Schlangen.

Das dürfte ab Montag vor noch mehr Geschäften der Fall sein, vermutet Katrin Kempe. Deshalb ist sie am Sonntag mit Tochter Paulin auf Shopping-Tour. „Draußen anstehen ist uns zu anstrengend. Dann macht das doch keinen Spaß mehr.“ Heute aber sind die Einkaufstüten schnell gefüllt: Binnen einer halben Stunde hat das Mutter-Tochter Duo Hosen und Mützen gekauft.

Der verkaufsoffene Sonntag sei für Rostocks Einzelhandel sehr wichtig, sagt Peter Magdanz. Zumal Rostocks Bummelmeile, die Kröpi, in den kommenden Tagen wieder leerer sein könnte. Weil im Restaurant essen nicht mehr möglich ist, ziehe es womöglich weniger Menschen in die City, befürchtet Magdanz. Auch Freizeitstätten wie Museen, Kinos und Fitnessstudios bleiben geschlossen.

Und selbst nach dem Lockdown werden etliche Kunden fehlen: die, die sonst zum Weihnachtsmarkt angereist wären, denn der findet nicht statt. Damit wenigstens die Bescherung an Heiligabend nicht ausfallen muss, haben am Sonntag viele Rostocker schon Geschenke eingekauft.

Straßenkünstler verbreiten Lebensfreude

Den Gute-Laune-Soundtrack zur Shoppingtour steuern die Les Bummms Boys bei. Mit Fackel-Jongleur Arne Lifson bietet die Band eine feurige Show auf dem Uni-Platz. Nicht nur hier, sondern auch vor anderen Geschäften gibt’s quasi gratis, was unbezahlbar ist: Kultur und Lebensfreude. Straßenkünstler wie die Stelzenläufer Sven Lange („Dramaukulus“) und die Rock’n’Roll-Band Crazy Boys unterhalten mit Musik und Artistik Passanten, die sich begeistert um die Künstler scharen.

Die Straße als Open-Air-Bühne – auch das ist mit dem Ende des verkaufsoffenen Sonntags erst einmal vorbei. Der Lockdown zieht den Musikern vorläufig den Stecker. Davon wollen sich Combos wie Les Bummms Boys aber nicht entmutigen lassen. „Wir sind und bleiben eine positiv gestimmte Band“, sagt Gitarrist und Songtexter Stephan Engelstädter. „Und wir wollen keine traurigen Lieder schreiben.“

