Rostock

Das war in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag: Für die Erstsemester der Uni Rostock begann am Freitag mit der Immatrikulationsfeier ganz offiziell ihr neuer Lebensabschnitt. Allerdings waren die eigentlichen Hauptpersonen gar nicht anwesend: Die Feier in der Marienkirche fand weitgehend ohne Publikum statt und wurde stattdessen im Internet übertragen. Rektor Wolfgang Schareck bat die neuen Studenten in seiner Rede: „Seien Sie vorsichtig in diesen Zeiten.“

Vor der eigentlichen Feier zogen die Professoren in ihren historischen Talaren in einem Festumzug vom Uni-Hauptgebäude über die Kröpeliner Straße zur Kirche. Vorneweg ein Banner der Uni und Rektor Schareck. Die Stimmung ist trotz der ungewöhnlichen Situation locker. Zahlreiche Schaulustige verfolgen das Spektakel.

„Meiden Sie große Feiern – Sie werden das nachholen können“

In der Marienkirche zeigt sich die Besonderheit der diesjährigen Feier. Das Kirchenschiff ist fast leer. Wo in den vergangenen Jahren gespannte Erstsemester ihrem neuen Lebensabschnitt entgegenfiebern, sind die Plätze unbesetzt. „Der heutige Tag wird uns im Gedächtnis bleiben“, beginnt Pastorin Elisabeth Lange ihre Rede. „Es ist das erste Mal, dass die Immatrikulationsfeier in sehr begrenzter Anwesenheit stattfindet und ich wünsche mir, dass es das letzte Mal ist, dass wir so feiern.“

Der Rektor beginnt seine Rede mit einer lateinischen Grußformel. Zusammen mit seinem historischen Gewand wirkt das zumindest zu Hause auf dem Bildschirm irgendwie aus der Zeit gefallen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die miserable Übertragungsrate der Feier: Die Zuschauer bekommen gerade einmal drei bis vier Bildwechsel pro Sekunde zu sehen. Zum Vergleich: Normal sind mindestens 24. So ruckelt die Feier vor sich hin.

Akustisch werden die Reden aber sauber übertragen: Schareck wünscht den neuen Studenten Zuversicht, Mut, Neugier und Begeisterungsfähigkeit. „Sie verlassen jetzt gewohntes Terrain.“ Er bot den Erstsemestern jede mögliche Hilfe an, ihre Freiheiten zu finden und ihr neues Leben in Rostock selbst zu gestalten. Nur eine Bitte hatte er angesichts der Corona-Krise: „Meiden Sie große Feiern. Sie werden noch Zeit haben, das nachzuholen.“

OB Madsen wünscht sich, dass Studenten Stadtleben mitgestalten

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) – passend zum Anlass in einem tintenblauen Kostüm – erinnerte sich an ihre eigene Studentenzeit: „Das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Das Studium hat mir eine Welt eröffnet, die mir sonst verschlossen geblieben wäre.“ Sie versicherte den Studenten, die Uni habe in den vergangenen Monaten enormes Engagement gezeigt, um die Möglichkeiten der digitalen Lehre zu verbessern. Diese Aussage passte irgendwie nicht mit dem ruckeligen Bild zusammen, das auch die Rede der Ministerin untermalte.

Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen kam in Tintenblau. „Keiner weiß, was morgen bringt. Daher muss jeder dazu beitragen, dass morgen so wird, wie wir es uns wünschen.“ Als Stadtoberhaupt freue er sich besonders über die neuen Bürger, die sich in das Stadtleben einbringen und Rostock mitgestalten sollen. „Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass Ihr hier nie wieder weggeht – und wenn doch, dann als Botschafter unserer Stadt.“

Kontakte zu knüpfen, ist online schwieriger

Studenten waren zwar nicht anwesend, die OZ hat dennoch mit einigen gesprochen. Rowena Kaiser beginnt ihr Bachelor-Studium an der Uni. Nachdem sie ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin beendet hat, wollte die 22-Jährige noch einmal etwas anderes machen und entschied sich für die Fächer Spanisch und Erziehungswissenschaften.

Ein Studium in der Corona-Krise bereite ihr keine Sorgen. „Das Knüpfen neuer Kontakte halte ich allerdings für sehr schwer“, so Kaiser. Sie versuche nun, online Kommilitonen kennenzulernen, „einfacher wäre es, Mitstudenten in der Mensa anzusprechen.“

Studentin hofft auf Präsenzveranstaltungen

Lea Reibiger aus Scheeßel ( Niedersachsen) beginnt ebenfalls ihr Bachelor-Studium in Rostock, studiert neben Erziehungs- auch Medien- und Kommunikationswissenschaften. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Bremer Theater musste wegen Corona vorzeitig beendet werden, den Lockdown habe die 19-Jährige dann zu Hause verbracht und nach langer Wohnungssuche endlich eine Bleibe in Rostock gefunden.

„Es ist schade, dass ein neuer Lebensabschnitt nicht richtig losgehen kann“, sagt Reibiger. Trotzdem freue sie sich auf die Präsenzveranstaltungen. Die Immatrikulationsfeier verfolgen beide Studentinnen am Monitor.

„Man ist sehr auf sich allein gestellt“

Auch Neuankömmling Desiree Frank ist online dabei. Beim Studienstart während der Pandemie fühlt sich die 21-Jährige unsicher. „Man ist schon sehr auf sich allein gestellt und kommt mit Anderen nicht so leicht in Kontakt.“ Auch Einstands- und Erstsemesterparties sind zunächst vertagt.

Trotzdem freuen sich die Erstis auf ihren Studienstart. „Die große Party steigt auf jeden Fall am Ende des Studiums“, zeigt sich Rowena Kaiser zuversichtlich.

Von Axel Büssem, Anh Tran und Lea-Marie Kenzler