Rostock: So lief die erste Messe seit Beginn der Corona-Pandemie 

Nach knapp sieben Monaten Corona-bedingter Pause war die Robau die erste Messe, die in der Rostocker Hansemesse wieder stattfinden konnte. Mehr als 8 300 Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich am Wochenende über aktuelle Trends rund um den privaten Hausbau, Immobilien, Modernisierung und Energieeinsparung zu informieren – 40 Prozent weniger als noch in den letzten Jahren.

Die Veranstalter sind dennoch zufrieden. „Das war zu erwarten. Eine hohe Besucherzahl war unter diesen Bedingungen auch nie unser Ziel. Die Sicherheit aller Teilnehmer stand während der gesamten Vorbereitung viel stärker im Fokus.“, erläutert Marco Haase als Projektleiter der größten Baumesse des Landes.

Besucher genießen Bewegungsfreiheit

Unter die Besucher mischten sich unter anderem Wolfgang und Angelika Hoppe. Sie sind extra angereist, weil sie einen Zaun um ihr Grundstück in Jördenstorf bauen wollen und noch Inspiration suchen. „Als wir gesehen haben, dass es hier einen Zaunanbieter gibt, sind wir direkt her gefahren“, berichtet Wolfgang Hoppe.

Vom Angebot und der Beratung durch Hubert Lenart von der Firma TGA Metal aus Gubin in Polen ist er begeistert. „Die Jungs liefern Qualität“, ist Hoppe überzeugt. Dass in diesem Jahr recht wenig Leute in der Messehalle sind, stört das Ehepaar nicht. Ganz im Gegenteil: „Man kann sich frei bewegen, kommt schnell mit den Ausstellern ins Gespräch und muss nicht lange anstehen.“

Aussteller zufrieden

Auch die meisten der 150 Aussteller nehmen es gelassen. Marcus und Ronald Sieber von der gleichnamigen Ofen-Firma aus Basedow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind die Urgesteine der Robau. Von Tag eins an waren sie mit dabei. „Es sind zwar in diesem Jahr weniger Leute da“, erzählt Ronald Sieber, das Interesse seitens der Besucher sei gefühlt aber deutlich größer. Das Geschäft laufe gut. „Es kommen die Leute, die wirklich etwas suchen. Und das Publikum ist merklich jünger. Wir haben gute Gespräche geführt und sicherlich viele Kunden für unsere Verkaufs-Ausstellung in Basedow interessieren können“, sagt er erfreut.

Ähnlich geht es Karsten Blättermann. Er produziert Fliesen und Ziegelplatten und vertreibt sie unter dem Namen „Handgeformt“. Der Grund dafür nahe liegend: Jedes seiner Produkte sei Handarbeit. Sämtliche Farben, Formen und individuelle Größen sind bei ihm möglich. Blättermann ist das erste Mal auf der Robau, um einen befreundeten Messebauer zu unterstützen. Er ist zufrieden: „Es waren schon viele Interessenten da und die kaufen am Ende bestimmt auch“, ist sich der Unternehmer sicher.

Von Susanne Gidzinski und Ove Arscholl