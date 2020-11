Rostock

In der Weihnachtsbäckerei wird schon fleißig gearbeitet. Leise rieselt der Puderzucker auf die butterglänzenden Stollen. Jeder davon ist ein Unikat – denn in der Bäckerei Lehmann im Rostocker Gösselweg ist seit 82 Jahren Handarbeit angesagt.

Den richtigen Zeitpunkt für den Start der Lebkuchen- und Stollenproduktion zu finden, ist Erfahrungssache. „Wenn unser Hefekuchen mit Pflaumen langsam nicht mehr so stark nachgefragt wird, dann wird es Zeit, loszulegen“, weiß Cornelia Groht, deren Großvater die Bäckerei im Stadtteil Alt-Dierkow 1938 gründete. Mittlerweile führt ihr Sohn Richard den Traditionsbetrieb. Genau wie einige Maschinen stammen auch viele Rezepte noch von früher. „Dennoch muss man sie immer ein bisschen anpassen. Unter anderem, weil sich die Rohstoffe ändern“, sagt der Meister.

Anzeige

Familiengeheimnisse bei der Produktion

Während er beim Brot auf Regionalität setzt und sein Mehl auch aus der Dierkower Mühle bezieht, geht das beim Stollen nicht komplett. Die Rosinen stammen beispielsweise aus Australien. „Das ist einfach eine Qualität, die zwar etwas mehr kostet, aber die man auf jeden Fall schmeckt“, ist Richard Groht überzeugt.

Zur Galerie Seit 82 Jahren gibt es die Bäckerei Lehmann in Alt-Dierkow. Meister Richard Groht führt den Familienbetrieb in vierter Generation. Die Stollen werden nach altem Rezept hergestellt und von Hand geformt.

Das Einweichen der Trockenfrüchte ist der erste Produktionsschritt. „Worin wir sie einlegen, ist Familiengeheimnis“, sagt Groht schmunzelnd. Aber er verzichte auf Alkohol, so dass die Stollen auch von Kindern oder Schwangeren problemlos vernascht werden könnten.

Butterstollen ist der beliebte Klassiker

Letzte Woche wurden in dem Rostocker Familienbetrieb die ersten Stollen für dieses Jahr gebacken. Ab sofort wird der Ofen nun dreimal pro Woche für das süße Hefegebäck angeworfen. Mehrere Hundert Stück gehen jedes Jahr bis Weihnachten über den Tresen. „Wir konzentrieren uns vor allem auf den Butterstollen, den es einmal klassisch und dazu in Varianten mit Marzipan oder ohne Rosinen gibt“, zählt Cornelia Groht auf. Quark- oder Mohnstollen würde man in der Bäckerei Lehmann vergeblich suchen. „Diese Art kommt doch auch eher im Süden der Republik vor und ist bei uns hier oben nicht so nachgefragt“, weiß die Mutter des Chefs aus jahrzehntelanger Erfahrung.

Puderzucker statt Deko-Zauberschnee

Die Zutaten des süßen Gebäcks sind kein Geheimnis: Grundlage ist ein klassischer Hefeteig, der mit Orangeat, Zitronat, Rosinen und Mandeln verfeinert wird. Und natürlich gehören Butter und Zucker dazu – und davon nicht zu knapp. „Durch die Menge an Butter und dadurch, dass ich den Teig von Hand forme, sind die Stollen etwas flacher als die industriellen“, sagt Meister Richard Groht.

Nachdem er die Backwerke aus dem Ofen geholt hat, ist seine Schwester Maria am Zug. Mit dem Pinsel bestreicht sie die Stollen satt mit Butter, danach wird gezuckert. Und auch dabei zeigt sich der Unterschied zur Großbäckerei: „Wir verzichten auf Zusatzstoffe, nehmen nur Puderzucker und der zieht dann auch in die Butter ein“, sagt Cornelia Groht. Industriebäckereien würden oft auf sogenannten Zauberschnee setzen, der nicht einzieht und die Oberfläche der Stollen wie eine Art Dekopuder auch bei längerer Lagerung perfekt weiß überzieht.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Oma übernimmt die Qualitätskontrolle

Neben den klassischen Kilo-Stollen gibt es in der Bäckerei Lehmann noch anderes Weihnachtsgebäck. „Ich mag am liebsten die Pfeffernüsse“, gibt Meister Richard Groth Einblick in seine persönlichen Vorlieben. Bei den Kunden kämen auch die Lebkuchen sowie die Dominosteine mit Himbeermark und Marzipan sehr gut an. In vielen kleinen Weihnachtstütchen steht auch schon der Stollenkonfekt zum Transport in den lokalen Einzelhandel bereit.

Während sich andere Meister mit ihren Werken an der traditionellen Stollenprüfung beteiligen, setzt der 34-jährige Chef der Bäckerei Lehmann auf das Feedback der Kunden und eine andere Form der Qualitätsprüfung: „Die erste Scheibe vom ersten Stollen des Jahres wird immer von Oma getestet“, erzählt Richard Groth. Und wenn Renate Lehmann genüsslich lächelt, dann weiß der Chef, dass die Weihnachtsbäckerei wie alle Jahre wieder gut gestartet ist.

Von Claudia Labude-Gericke