Rostock

Reisebeschränkungen, Homeoffice, ausgefallene Veranstaltungen: Aufgrund der Corona-Pandemie verbringen die Menschen in diesem Jahr mehr Zeit zu Hause. Davon profitieren die Möbelhäuser. Während die Zeit des Lockdowns verstärkt genutzt wurde, um auszumisten, richten sich viele nun neu ein.

„Ich habe in den letzten Wochen viel Platz für Neues geschaffen“, sagt Juliane Drusst aus Frankfurt an der Oder, die derzeit ihren Urlaub in der Hansestadt verbringt und sich spontan bei „City Möbel“ in Schmarl Inspirationen holt. „Ich richte mich gern neu ein – man will es ja schön zu Hause haben.“ Dem stimmt Erika Garbe zu. „Meine Couch ist bestimmt schon zehn Jahre alt. Jetzt schaue ich mal nach einer neuen“, sagt die Rostockerin.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Uns geht es gut“

„City Möbel“-Geschäftsführerin Urte Rupprath ist zufrieden mit der Nachfrage. „Das Geschäft läuft sehr gut“, sagt sie. „Wir hatten zwar auch mehrere Wochen geschlossen, aber das haben wir gut aufgeholt und sogar überholt.“ Auch während des Lockdowns habe das Außengeschäft, also die Auslieferungen, stattgefunden – daher hätten die Zahlen auf dem Konto dennoch ordentlich ausgesehen.

Seit der Wiedereröffnung sei das Geschäft in der Industriestraße gut besucht. „Viele Kunden hatten einen Urlaub oder eine Kreuzfahrt geplant und haben dieses Geld jetzt anders investiert“, nennt sie eine Erklärung. „Es wird vor allem Hochwertiges gekauft. Ein Urlaub ist nach zwei Wochen vorbei, bei Möbeln investiert man in etwas Langfristiges.“

Corona nicht die schwerste Zeit

Am 27. Dezember feiert Rupprath 25-jähriges Jubiläum ihres Möbelhauses. „Niemand hat damals gedacht, dass es uns so lange geben wird“, sagt sie. „Wir hatten auch schwere Zeiten. Gerade in den frühen 2000er Jahren, als die ganze Wirtschaft in Deutschland eingebrochen ist, wusste man nicht, ob man den nächsten Monat übersteht.“ Der coronabedingte Lockdown sei da nicht so schlimm gewesen. „Bei einer wirtschaftlichen Krise weiß man nie, wie es weitergeht. Aber bei der Schließung war ich mir sicher, dass das zeitlich begrenzt ist und es auch wieder vorbeigehen wird.“

Lesen Sie auch: Nachhaltigkeit im Trend: Second Hand ist in MV voll in Mode

So soll der Einzelhandel in MV gestärkt werden

Küchen begehrt

Stark nachgefragt werden derzeit Polstergarnituren für das Wohnzimmer. „Die Menschen sitzen viel auf der Couch. Irgendwann sind die Möbel durchgesessen oder man hat sich einfach sattgesehen“, erklärt die Rostockerin. Überrascht ist sie von dem deutlichen Anstieg im Küchenbereich. „Eine Küche tauscht man ja nicht eben mal so aus wie einen Sessel.“

Dem stimmt Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), zu. Corona habe zur Folge, dass zu Hause mehr gekocht wird als früher. Der Verband rechnet in diesem Bereich für 2020 mit einem Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Einrichten fürs Homeoffice

Die Befürchtungen, die der Verband noch im April geäußert hat, scheinen sich nicht zu bestätigen. Damals wurde für 2020 mit einem Umsatzeinbruch von 20 Prozent im Vergleich zu 2019 gerechnet. Die Branche habe sich nach dem Lockdown jedoch gut erholt, so Kurth. „Die Budgets werden zugunsten der Wohnung umgeschichtet und langgehegte Renovierungs- und Anschaffungswünsche umgesetzt.“

Veränderte Lebens- und Wohnsituationen zögen zudem neue Bedürfnisse hinsichtlich der Möblierung nach sich. Ein Beispiel sei das Homeoffice: Während die meisten Berufstätigen bislang nicht oder nur sporadisch von zu Hause gearbeitet haben, wünschen sich viele nun einen professionell eingerichteten Arbeitsplatz.

Lieferengpässe

Die erhöhte Nachfrage führt teilweise auch zu längeren Wartezeiten. 15 statt acht Wochen müssen „City Möbel“-Kunden derzeit auf ihre Ware warten. „Die Hersteller kommen gar nicht hinterher“, sagt Rupprath. „Die haben ja auch mit der Pandemie zu kämpfen.“

Friedrich Giebel, Juniorchef bei Möbel Harrmann, nennt einen weiteren Grund. „Probleme gibt es teilweise bei Spezialteilen, die beispielsweise aus Südeuropa kommen“, sagt er. Der Einrichtungsfachberater merkt ebenfalls eine erhöhte Anfrage nach Möbelstücken. „ Reisebüros verkaufen gerade kaum Reisen, das Geld für die geplante Kreuzfahrt kann derzeit nicht ausgegeben werden. Das wird dann in neue Wohnungseinrichtung investiert.“

Mehrwertsteuersenkung schafft Anreiz

Während des Lockdowns seien die Umsätze komplett eingebrochen. „Da haben wir uns schon gefragt, wie wir das wieder einholen sollen“, sagt Giebel. „Aber wir haben das schnell aufgeholt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hatten wir seit Wiedereröffnung eine Steigerung um etwa 20 Prozent.“

Lesen Sie auch: Neuwagenverkauf zieht wieder an: Autohändler in MV stecken Corona-Krise gut weg

Rostocker Messe: Corona beschert Camping-Ausstattern gutes Geschäft

Ein Anreiz für den Möbelkauf könnte auch die Mehrwertsteuersenkung bis Ende des Jahres sein, vermutet Petra Mehlberg, Verkäuferin von R+S-Möbel. „Aber das ist nicht der Hauptgrund“, sagt sie. „Viele haben sich das Urlaubsgeld gespart und geben es jetzt für etwas aus, das bleibt. Das ist bei mir genauso.“

Von Katharina Ahlers