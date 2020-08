Kostenlos bis 08:00 Uhr Nach Elternprotest in Rostock: So soll es mit dem Hortcontainer in Groß Klein weitergehen

Der Hort an der Grundschule im Rostocker Stadtteil Groß Klein platzt aus allen Nähten. Schon seit Jahren kann der Betreuungsbedarf nicht wirklich gedeckt werden. Doch ein geplanter Container-Erweiterungsbau wurde jüngst kurzfristig gestoppt. Nun soll es – mit einem Monat Zeitverzug – offenbar doch wie geplant weitergehen.