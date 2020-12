Rostock

Es ist eine hohe Zahl, die im Gesundheitsamt für Kopfzerbrechen sorgt: 1886 Mädchen und Jungen sollen 2021 eingeschult werden. Voraussetzung dafür ist aber eine sogenannte Schuleingangsuntersuchung. Dabei soll festgestellt werden, ob es bei den meist sechsjährigen Kindern potenzielle Entwicklungsverzögerungen oder Förderbedarfe gibt, die den Start ins Schulleben beeinträchtigen könnten.

Schon in normalen Jahren stellen diese Untersuchungen einen hohen Aufwand dar. Doch seit dem Frühjahr ist das Gesundheitsamt der Hansestadt mit der Corona-Pandemie und deren Folgen voll ausgelastet.

Erst kurz vor Schuljahresbeginn fertig geworden

Deshalb wurde entschieden, die Untersuchungen für die Einschulung 2021/22 vorzuziehen. Erste Termine sind bereits erfolgt. „So lange es geht, halten wir an den Untersuchungen fest“, sagt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Damit sei die Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern eine Ausnahme. Anfang November war bekannt geworden, dass die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen sowie Vorpommern-Greifswald diese Termine aufgrund der Mehrbelastung durch die Pandemie bis auf Weiteres aussetzen.

Auch die Hansestadt rechnet damit, dass „aufgrund der Corona-Situation wieder Untersuchungen zeitlich ausgesetzt werden“, so Bockhahn. Deshalb der frühere Beginn. „Wir wollen ja damit eigentlich auch immer schon Ende April fertig sein, scheitern aber leider regelmäßig“, gibt der Senator zu.

In diesem Jahr sei es gerade so gelungen, alle Termine für die angehenden Erstklässler abzudecken. „Aufgrund der Corona-Situation und des damit verbundenen Lockdowns mussten zunächst Untersuchungen abgesagt und verschoben werden und es wurde mit den Untersuchungen pausiert“, bilanziert Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. „In Rostock waren die Einschulungsuntersuchungen deshalb erst einige Tage vor dem Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen.“

Kinder mit Förderbedarf zuerst einbestellt

Die ersten Termine für die Abc-Schützen 2021 seien vor allem Kindern mit bekannten besonderen Förderbedarfen vorbehalten. Diese würden bevorzugt einbestellt, um rechtzeitig den für diese Kinder geeigneten Schultyp beziehungsweise geeignete Förderangebote der Schulen sicherstellen zu können. Die Einladung zur Untersuchung erfolgt per Brief. Neben dem Gesundheitsamt in der Paulstraße 22 werden auch in der Außenstelle, Hans-Fallada-Straße 1, Termine angeboten.

Aktuell werden Schuleingangsuntersuchungen durch drei Ärzte-Schwestern-Teams realisiert. Wie auch in den letzten Jahren bestünde die Möglichkeit, notfalls externe ärztliche Mitarbeiter in die Untersuchungen einzubeziehen.

Aufgrund der Pandemie gelten bei den Terminen allerdings besondere Regeln. „So darf nur ein Elternteil das Kind begleiten und es ist ein Mund-Nasen-Schutz notwendig. Bei Erkältungssymptomen werden die Eltern gebeten, sich beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst telefonisch zu melden, um einen neuen Termin zu vereinbaren“, erklärt Kerstin Kanaa.

Notwendige Folgeuntersuchungen festgelegt

Für die Einschulungsuntersuchung müssen die Eltern etwa eine Stunde einplanen. „Ein besonderes Augenmerk wird auf die Schulvorläuferfunktionen und körperliche Besonderheiten gerichtet“, erklärt die Stadtsprecherin, worauf die Experten achten. Die Kinder werden körperlich untersucht, das Hör- und Sehvermögen wird getestet, dazu der Impfstatus erfasst. Außerdem prüfen die Schulärzte die Grob- und Feinmotorik der Vorschulkinder.

„Sollte es hier noch Entwicklungsdefizite oder Einschränkungen geben, werden die Eltern darüber informiert und beraten, welche Maßnahmen zielführend für eine weitere Förderung des Kindes infrage kommen“, sagt sie. Auch weitere notwendige Untersuchungen, zum Beispiel bei einem Augenarzt, würden in diesen Rahmen besprochen.

Von eigenen Nachfragen absehen

Sozialsenator Bockhahn hofft in dieser besonderen Lage auf Verständnis der Eltern. Das Amt sei nach Kräften bemüht, alle notwendigen Termine abzusichern. „Die Eltern erhalten dann einen Brief, wenn wir einen Terminvorschlag haben“, erklärt er das Prozedere. Bockhahn bittet betroffene Familien deshalb, von eigenen Nachfragen abzusehen und Geduld zu haben, bis die Post eintrifft. „Wir wissen genau, welche Kinder in die Schule kommen und haben diese im Blick“, sagt er. Durch die derzeitige Corona-Lage seien telefonische Nachfragen deshalb wenig hilf- und erfolgreich.

Von Claudia Labude-Gericke