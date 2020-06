Rostock: So sollen die neuen Wohnhäuser am Gehlsdorfer Ufer aussehen 

Gehlsdorf

Es ist eines der umstrittensten Wohnungsbau-Projekte in Rostock: An der Gehlsdorfer Uferpromenade soll die Grünfläche einer privaten Baumschule am Ballastweg in Bauland umgewandelt werden. Der Ortsbeirat und die Bürgerschaft haben den Weg dafür frei gemacht – jeweils mit knapper Mehrheit. In einem beschleunigten Verfahren sollen ohne die üblichen Umweltprüfungen und Ausgleichspflanzungen bis zu 26 Wohnungen entstehen.

Grundstückseigentümer ist Familie Evert, die im Jahr 1892 die Gärtnerei in Gehlsdorf gründete. Im Gestaltungsbeirat der Hansestadt hat die Familie ihr Bauprojekt nun zum zweiten Mal vorgestellt. Nachdem die Expertenrunde den ersten Entwurf im März ablehnte und vor allem die Masse der geplanten Bebauung kritisierte, haben die Everts drei Architekturbüros um neue Vorschläge gebeten. Doch auch diese reduzierten Entwürfe haben das Gremium nicht überzeugt.

Beirat: Maßgebend sind angrenzende Bestandsbauten

Die Bauherren sind darüber mehr als enttäuscht. Ihre Hoffnung ruhte vor allem auf dem Entwurf des Rostocker Architekten Tilo Ries. Dieser schlägt für die erste Reihe auf dem Grundstück drei Mehrfamilienhäuser mit drei Geschossen plus ausgebautem Dach vor. „Mit seinen maritimen Dachformen fügt sich der Entwurf perfekt in die umgebende Bebauung ein. Wir halten das für sehr gelungen und hätten daher ein positives Votum im Gestaltungsbeirat erwartet“, teilt Familie Evert mit.

Aus Sicht des Gestaltungsbeirates sind die Gebäude zu hoch. „Maßgebend für Neubauten auf dem Gelände sind die Höhen der angrenzenden Bestandsbauten am Ballastweg“, so die Experten. Architekt Ries sieht das anders. Er verweist auf die angrenzende Bebauung auf der anderen Seite des Grundstückes – hier ist das Gebäude viergeschossig plus Dachgeschoss. „Dieser Bereich ist auch städtebaulich wirksam. Das kann ich nicht negieren, sondern muss es in die Bewertung miteinbeziehen“, betont Ries.

Frage nach der Wirtschaftlichkeit

Grundsätzlich hat der Gestaltungsbeirat nur eine empfehlende Funktion, sein Urteil gilt jedoch als maßgebend für Rostocks Stadtplaner. Das Gremium aus externen Experten ist 2012 gegründet worden, damit städtebauliche Missstände, wie beim Parkhaus auf der Holzhalbinsel, verhindert werden.

Das ist der Gestaltungsbeirat der Hansestadt Der Planungs- und Gestaltungsbeirat tagt vierteljährlich, um Planungen und Bauvorhaben in Rostock frühzeitig zu beurteilen. Ziel der Diskussion und Urteilsfindung ist es, Empfehlungen als Entscheidungsgrundlage für die Bürgerschaft und ihre Gremien sowie für die Stadtverwaltung Rostocks zu erarbeiten. „Gleichzeitig werden private Bauherren bei der Gestaltung städtebaulich bedeutsamer Vorhaben beraten“, teilt das Rathaus mit. Es gehe um ein möglichst hohes Maß an architektonischer und städtebaulicher Qualität. Das Gremium besteht aus externen Experten und tagte im September 2012 das erste Mal. Beiratsmitglieder sind aktuell die Architektinnen Dr. Anke Schettler ( Weimar), Prof. Renate Abelmann ( Berlin), die Stadtplaner Dr. Cyrus Zahiri ( Berlin), V.-Prof. James Miller Stevens ( Berlin) und Landschaftsplanerin Barbara Hutter ( Berlin). Alle Mitglieder sind von der Rostocker Bürgerschaft berufen worden.

In der Diskussion um den Ballastweg bleibt der Beirat bei seinem Urteil: „Der Entwurf sollte sich an der östlichen Bebauung orientiert. Es gibt hier einen Bruch, der so stehen gelassen werden sollte.“ Die Empfehlung lautet daher: zweigeschossige Bebauung plus Dach. Die Everts halten das für einen schlechten Witz: „Wie soll es wirtschaftlich sein, zweigeschossig mit Tiefgarage zu bauen?“

Aus Sicht der Familie wären weder die geplante Geschossigkeit noch die Dachformen ein Fremdkörper im Stadtbild. „ Gehlsdorf ist ein Stadtteil von Rostock und kein Dorf“, betonen die Besitzer. Das Baugrundstück liege außerordentlich zentral in Rostock. „Und wenn die Brücke über die Warnow kommt, rückt der Ortsteil auch noch dichter ans Zentrum heran.“

Umstrittene Initiative kämpft gegen Bauprojekt

Widerstand gegen das Vorhaben gab es allerdings schon beim Beschluss der Bürgerschaft, dass auf dem Grundstück überhaupt gebaut werden darf. Denn im Flächennutzungsplan der Hansestadt ist das Areal derzeit noch als Grünfläche ausgewiesen – und damit eigentlich nicht bebaubar. Möglich ist dies nur durch den Sonderparagrafen 13 b des Baugesetzbuches. Das beschleunigte Verfahren ist vom Bund eingeführt worden, damit in den wachsenden Großstädten rasch Wohnraum geschaffen werden kann.

Eine Initiative um den ehemaligen Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Rostock, Jens Rademacher, sammelte im vergangenen Jahr mehr als 200 Unterschriften gegen das Projekt. Das Vorgehen der Protestler ist in Gehlsdorf jedoch umstritten. Ortsbeiratschef Kurt Massenthe (UFR) wirft den Initiatoren vor, aus rein persönlichem Interesse zu handeln. Der Großteil wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft.

Naturschutzbund übt ebenfalls Kritik

Derzeit wird auf der Grünfläche eine private Baumschule betrieben. Familie Evert will hier nun Wohnhäuser bauen. Quelle: André Horn

Die Naturschutzorganisation BUND hat das Bauvorhaben ebenfalls kritisiert. Es handle sich bei der Fläche um einen wichtigen Lebensraum für Brutvögel, Amphibien, Fledermäuse und Insekten am Gehlsdorfer Ufer, heißt es in einer Stellungnahme. Der alte Baumbestand binde Schadstoffe, produziere Sauerstoff und speichere Regenwasser. Auch war das Grundstück ursprünglich als Ausgleichsfläche für die Eingriffe bei der Bebauung „Warnowgarten“ 1999 vorgesehen. „Die Umsetzung dieser verbindlichen naturschutzrechtlichen Kompensation ist allerdings nie erfolgt“, sagen die Naturschützer.

Stadtplaner Wilfried Millahn gibt zu bedenken, dass es sich hier um keinen öffentlichen Park, sondern eine private Gärtnerei handle. Familie Evert betont: „Wir wollen, dass die Geschichte der Gartenbaunutzung und ihrer Quartierbildung ablesbar bleibt, ohne dass ein geschützter Baum gefällt werden muss.“ Die Wohngebäude sollen daher auch in den Baumschul-Quartieren angeordnet werden.

