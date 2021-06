Rostock-Stadtmitte

Wer in Rostock bisher eine öffentliche Toilette benutzen wollte, musste manchmal starke Nerven haben: Zerstörte Pissoirs, herausgebrochene Türen, Graffiti an den Wänden oder unappetitliche Hinterlassenschaften jeder Art machten das Geschäft immer wieder zur ekligen Herausforderung. „Die Fehlnutzungen spotteten teilweise jeder Beschreibung“, sagt Axel Pohl, der beim Umweltamt für die ÖBA (öffentlichen Bedürfnisanstalten) zuständig ist.

Doch damit soll jetzt Schluss sein: Zu Jahresbeginn übernahm die Stadtentsorgung Rostock (SR) die Instandhaltung und Reinigung der 15 städtischen Klos. Seitdem habe sich vieles zum Besseren gewendet, erklärt Pohl: „Die privaten Betreiber, die vorher dafür zuständig waren, haben das Thema Sauberkeit etwas stiefmütterlich behandelt. Inzwischen wurden die Toiletten hygienisch und baulich auf Vordermann gebracht.“

Rund um die Uhr im Einsatz

Dazu hat die SR ein eigenes Team „Saubere Toilette“ gegründet. Die vierköpfige Crew ist an sieben Tagen in der Woche im Zweischichtsystem unterwegs. Auch die Fahrzeuge dafür sollten möglichst markant und leicht erkennbar sein, um zu zeigen, dass sich etwas bewegt, erklärt SR-Sprecher Steffen Böhme: Die vollelektrisch betriebenen Kastenwagen erstrahlen in leuchtendem orange und mit entsprechendem Schriftzug.

Wer seinen Besuch auf dem Klo kommentieren möchte, kann dort einen QR-Code einscannen und Lob oder Kritik loswerden. „Wir freuen uns sehr über erste positive Rückmeldungen, die oftmals mit einem Dank für eine saubere Toilette verbunden sind“, sagte Teamleiterin Juliane Sprunk am Dienstag. „Hinweise, wenn mal etwas nicht funktioniert, nehmen wir sehr ernst und schaffen unmittelbar Abhilfe.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht kostendeckend

Der Eintritt in das stille Örtchen kostet in Rostock schon seit Jahren 50 Cent. Das sei lange nicht kostendeckend, räumt Axel Pohl ein. Aber öffentliche Toiletten gehörten in einer Stadt mit vielen Besuchern eben zum Service. Zwar seien die Gastwirte in Rostock und auch in Warnemünde meist so gastfreundlich, dass sie auch Nichtgäste ihre Toilette benutzen ließen. „Aber manche haben Hemmungen, zu fragen oder es ist gerade keine Gaststätte in der Nähe“, so Pohl.

Von Axel Büssem