Rostock: So stark sind die Mieten in den vergangenen fünf Jahren gestiegen

Rostock

Wer in einer Großstadt leben will, muss seit Jahren mit steigenden Kosten fürs Wohnen leben. Doch wie sehr steigen die Mieten wirklich? Das Immobilienportal Immowelt hat um diese Frage zu beantworten die aktuellen durchschnittlichen Kaltmieten mit denen von vor fünf Jahren verglichen. 80 Großstädte wurden anhand der auf Immowelt inserierten und besonders gefragten Angebote zwischen 40 und 120 Quadratmetern untersucht – darunter ist auch die Stadt Rostock.

Das Ergebnis: In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Mieten in allen untersuchten Städten verteuert. In 34 Städten müssen Wohnungssuchende aktuell sogar mindestens 20 Prozent mehr bezahlen als noch 2016. Rekordhalter ist Berlin mit einem Preisanstieg von 42 Prozent.

In den meisten ostdeutschen Großstädten halten sich die Mietanstiege hingegen in Grenzen – so auch in Rostock. Im Vergleich zu vor fünf Jahren sind die Kaltmieten nur um 3 Prozent gestiegen. Damit hat der durchschnittliche Quadratmeterpreis von 6 auf 6,20 Euro zugenommen. Zum Vergleich: In Kiel stiegen die Quadratmeterpreise von 7 auf 8,30 Euro (+19 Prozent) und in Lübeck von 7,10 auf 8,80 Euro (+24 Prozent).

Von OZ/acs