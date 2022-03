Rostock

Unzählige Aufkleber, Graffiti, Konzertplakate und Müll: Das verrammelte Erdgeschoss der prächtigen Villa in der Kröpeliner Straße 64 wird immer mehr zum Schandfleck. Seit Jahren gibt es Streit um die Immobilie, in der zuletzt das Schuhhaus Leiser saß. Eigentümer Joachim Hoepp, Chef der Geschenkartikelfirma Nanu Nana, zog vor rund einem Jahr wieder vor Gericht. Sein Gegner ist die Ostseesparkasse, die 2017 einen Mietvertrag abschloss und das Kaufhaus als Bankfiliale nutzen wollte. Beide Parteien gerieten in Streit, ob ein entsprechender Umbau der Villa möglich wäre oder deren Substanz doch schlechter sei, als vorher angenommen. Die Ospa kündigte den Mietvertrag 2018, was vom Gericht offiziell bestätigt wurde. 

Doch auch wenn die Juristen der Rechtsauffassung der Ospa folgten – endgültige Urteile im Streit um die Leiser-Villa gibt es bis heute nicht. Für Joachim Hoepp ist das ein Unding. „Was kann ich dazu sagen? Trauerspiel? Rechtsversagen?“, so der Oldenburger Unternehmer. Er erinnert an eine Verhandlung im November 2018. Damals sei der Mietvertrag mit der Ospa für rechtens erklärt worden, sagt Hoepp. „Nur die Sparkasse in Rostock hat dieses Urteil nicht anerkannt, weil sie behauptet, die Immobilie sei nicht standfest und würde bald zusammenbrechen“, echauffiert sich der Unternehmer.

Eine Klage offen – es geht ums Geld

Auf OZ-Nachfrage heißt es beim Rostocker Landgericht, dass aktuell noch ein Verfahren offen sei. Und dabei ginge es ums Geld. Kläger Hoepp fordert von der Ospa ausstehende Mietzinsen in Höhe von rund 100 000 Euro. Das Landgericht lässt nun durch einen Sachverständigen prüfen, ob die Nutzung der Immobilie als Bankfiliale möglich gewesen wäre oder nicht. „Wenn ja, hat die Klage Erfolg, wenn nein, ist die Klage abzuweisen“, sagt Richterin Anne Kruse. Eine Entscheidung stünde aber noch aus.

„Nanu Nana“-Chef mit der Hansestadt verwurzelt

Nur eines ist bereits klar: Die Fronten im Streit um die Leiser-Villa sind im Lauf der Jahre verhärtet, Schlichtungsversuche gescheitert. „Wir gingen davon aus, mit der Ospa einen vertrauensvollen Mieter zu haben. Nur sie hat uns auf ganzer Linie enttäuscht“, sagt Joachim Hoepp. Er sei der Sparkasse immer entgegengekommen. „Mietbeginn erst nach Fertigstellung der Umbauphase. Beteiligung an den Kosten. Erstellung eines Gutachtens, welches die Stabilität garantierte“, zählt er auf. „Schließlich haben wir – anstelle der Ospa – beim Bauamt in Rostock den Bauantrag gestellt und die Erwartungen an die Stabilität des Gebäudes durch Fachleute belegen können“, so Hoepp. Die Stadtverwaltung gibt zu diesem Thema und möglichen Anträgen keinen Kommentar. Personenbezogene Daten würden nicht herausgegeben.

Im Lauf der Jahre wollte die Ospa das Gebäude sogar kaufen – das wiederum wollte Hoepp aber nicht. Er sei mit der Hansestadt familiär verbunden. Die Familie seiner Großmutter Alma Spierling hätte hier eine erfolgreiche Maschinenfabrik betrieben, in der sogar Autobauer August Horch arbeitete. Später hätte seine Oma den Schauspieler Paul Höpp geheiratet, der in Rostock am Theater war. Der Besitz dieser Immobilie in der Stadt seiner Vorfahren sei für ihn deshalb auch emotional bedeutend.

Ospa eröffnet Kröpi-Filiale in anderem Gebäude

Bei der Ospa ist das Thema „Leiser-Villa“ aber mittlerweile abgehakt. Zumindest, wenn es um die ursprünglichen Pläne geht. In dem Kaufhaus sollte eine Art Erlebnis-Filiale über sechs Etagen entstehen, mit Konferenzräumen und einem kleinen Museum. Zwar hat die Ospa angekündigt, noch in diesem Jahr eine Filiale in der Kröpeliner Straße eröffnen zu wollen. „Dabei handelt es sich aber ausdrücklich nicht um die Leiser-Immobilie“, erklärt Ospa-Sprecherin Franziska Christen.

Wie lange die Villa noch im jetzigen Zustand bleibt, ist offen. Aktuelle Nachfragen zur Zukunft der Immobilie beantwortet Joachim Hoepp nicht. Bei der Verhandlung vor einem Jahr war auch Nanu-Nana-Geschäftsführer Martin Robbes in Rostock. Damals erklärte er, der Leerstand könnte bis Ende 2022 anhalten, weil dann der Mietvertrag ausläuft, der einst mit der Ospa geschlossen wurde. Möglich, dass die Geschenkartikelfirma die Immobilie dann selbst nutzt. „Oder eine Bank zieht ein“, so Robbes damals. Der Glaube an eine Zukunft mit einem neuen Mieter ist also da. Sogar einem aus der Branche, mit der Joachim Hoepp keine guten Erfahrungen gemacht hat.

