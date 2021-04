Immobilienmarkt - Grundstück kaufen in Rostock: So teuer ist es in den Stadtteilen

Der Preis für Grundstücke in Rostock steigt trotz Corona-Krise stetig weiter: 2020 lag dieser einer Studie der Landesbausparkassen (LBS) zufolge schon bei durchschnittlich mehr als 300 Euro pro Quadratmeter. Die Unterschiede zwischen den Stadtteilen sind dabei groß. Die OZ gibt einen Überblick – mit Karte.