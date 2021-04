Immobilienmarkt - Einfamilienhaus kaufen in Rostock: So teuer ist es in den Stadtteilen

Der Preis für Einfamilienhäuser in Rostock ist trotz Krisen-Zeiten im vergangenen Jahr gestiegen. Doch in welchem Stadtteil war es zuletzt am teuersten? Und wo konnten noch „Schnäppchen“ gemacht werden? Die OZ gibt einen Überblick – mit Karte.