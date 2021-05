Rostock

Ich war so vorsichtig und doch hat’s mich erwischt: Ich hab mich mit „Macarena“ infiziert! Ein unbedachter Knopfdruck am Radio, schon dudelte der Ohrwurm aus den Boxen und hat sich bei mir festgebissen.

Im Sommer 1996 sang fast jeder „Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Que tu cuerpo es pa‚ darle alegría y cosa buena“ – oder etwas, das entfernt so klang. 25 Jahre später bin ich noch immer nicht immun: Sobald die „Los Del Rio“-Herren losschmettern, muss ich mitsingen oder – schlimmer – den Macarena tanzen. Zur Freude meines Nachbarn, der meine vor offenem Fenster hingelegten Moves beobachtete und sich vor Lachen kaum halten konnte.

Sommerhits verbreiten gute Laune. Wenn Kate Yanai uns zum „Bacardi Feeling“ anstiftet oder Luis Fonsi „Despasito“ anstimmt, können wir von heißen Tagen und kalten Schirmchendrinks am Strand von Rio de Janeiro träumen. Wann wäre das angebrachter als in Zeiten, da sich Brasilien so unerreichbar anfühlt wie der Mars?

Quarantäne nützt bei Ohrwürmern übrigens nichts: Ein paar Freunde hab’ ich angesteckt, als ich ihnen am Telefon den „Macarena“ vorträllerte. An alle, die den Song jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf kriegen: Entschuldigung!

Von Antje Bernstein