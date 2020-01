Warnemünde

In einem Schwimmbad eines Warnemünder Hotels hatte es am Samstagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Ein 16-jähriges Mädchen kam vom Schwimmen und zog sich in der dortigen Umkleide um. Dabei bemerkte das junge Mädchen plötzlich, dass diese von einem Mann, welcher unter der Tür durchguckte, beobachtete wurde. Als der mutmaßliche Spanner bemerkte, dass er entdeckt wurde, versuchte er zu fliehen.

Die Geschädigte rannte daraufhin völlig panisch und aufgelöst zu ihrer Großmutter, mit welcher sie im Schwimmbad unterwegs war und berichtete ihr den Vorfall. Weitere Badegäste wurden auf den etwa 30-jährigen Mann aufmerksam und schafften es, ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten, festzuhalten. Gegenüber den Beamten ließ sich der Mann vollständig zur Tat ein. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Mann wurde von der Polizei aus dem Schwimmbad geführt

Neben einem Hausverbot erhielt er durch die Polizei einen Platzverweis für Warnemünde. Unter Polizeibegleitung wurde er dem Seebad verwiesen. Die 16-Jährige erlitt einen Schock.

Vor drei Jahren kam es im gleichen Schwimmbad bereits zu einer Spanner-Attacke. Damals hatte ein Mann Kameratechnik in einer Sauna verbaut und mehrere Stunden Filmmaterial aufgenommen. Zwei Frauen ließen die ganze Sache damals auffliegen. Der Täter wurde wenig später durch die Polizei gefasst.

