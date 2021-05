Rostock

Größer und mit mehr Komfort für alle, die in Rostock Sperrmüll und Elektroschrott loswerden wollen: Der Recyclinghof Südstadt ist in den vergangenen Monaten für gut 1,4 Millionen Euro umgebaut und von 2000 auf 4000 Quadratmeter Fläche erweitert worden. Nun sollen die Rostocker und Rostockerinnen die Anlage an der Schwaaner Landstraße endlich wieder nutzen können.

Am Montag, 31. Mai, wird der Recyclinghof wieder eröffnet. Los geht’s ab 10 Uhr. Neu: ein fest errichteter Plattform-Bereich, auf den die Hansestädter und -städterinnen über zwei Rampen direkt mit dem Auto rauf- und runterfahren können. Statt wie bisher ihren Müll über eine Treppe nach oben schleppen zu müssen, stehen die Nutzer dann auf dem Plateau über den Containern. Müllentsorgung auf die bequeme Art, sozusagen.

„Mit der Erneuerung und dem Ausbau des Recyclinghofes wird das Angebot an bürgerfreundlichen Lösungen zur Entsorgung von Abfällen aus Haushalten im Bringsystem weiter erhöht“, sagt Birger Bludszuweit, Geschäftsführer der Stadtentsorgung Rostock und maßgeblich am Umbauprojekt beteiligt. Größer, sicherer, schneller und mit befahrbarer Entladerampe – auf dem modernisierten Recyclinghof werden sämtliche Verkehrsströme und die Annahmepunkte von Abfällen neu und benutzerfreundlich geregelt. Neben einer wesentlichen Erleichterung beim Entladen und Einfüllen der Abfälle in die Sammelsysteme werden Staus und Wartezeiten reduziert. Eine getrennte Verkehrsführung zwischen den Pkw-Anlieferungen und den Lkw-Abtransporten erhöht zudem die Verkehrssicherheit.

Von ab/oz