Die Stadt will mit einem XXL-Spielplatz mehr Besucher in den Iga-Park locken. Auf einem Areal vor dem Traditionsschiff, den ehemaligen Nationengärten, „planen wir einen Spielplatz, wie man ihn in Rostock noch nicht kennt“, sagte Matthias Horn, Koordinator für die Bundesgartenschau 2025 (Buga) und Geschäftsführer des Iga-Parks.

Das Freizeitangebot soll auch Familien anlocken, die nicht direkt in der Nachbarschaft wohnen. Wenn der Park stärker besucht würde, könnten hier auch wieder die Ausflugsschiffe der Blauen Flotte der Reederei Schütt anlegen, so die Idee. Was den geplanten Spielplatz so besonders machen soll, ließ Horn im Buga-Ausschuss der Bürgerschaft offen.

Bis zur Buga wird zudem die Bühne im Iga-Park umgebaut, für Veranstaltungen mit bis zu 30 000 Besuchern. Bislang liegt die Grenze bei 13 000. Während der Buga soll die Bühne der zentrale Platz für Konzerte und andere Großveranstaltungen werden.

Knappe Mehrheit will Brücke

Nach teils leidenschaftlicher Debatte votierte der Ausschuss mit knapper Mehrheit erneut für den Bau einer Brücke über die Landesstraße 22 in den Stadthafen – anstatt eines 117 Meter breiten Plateaus. Buga-Planer Ralf Schinke stellte zuvor die verschiedenen Varianten vor. Die Verwaltung favorisiert die 4,5 bis 6 Meter breite Brücke – diese kostet maximal ein Viertel des 41 Millionen Euro teuren Plateaus.

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) will dagegen das Plateau. Unter anderem bezweifelt sie, dass die Brücke breit genug ist. „Warum brauchen wir überhaupt eine dauerhafte Lösung“, fragte Rainer Albrecht ( SPD). Auch in der Stadtverwaltung lehnten viele die Brücke ab.

