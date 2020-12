Rostock

Brettspiel, Bastel-Set, Actionfigur – was macht mein Kind wirklich glücklich? Alle Jahre wieder treibt diese Frage zur Weihnachtszeit tausende Eltern in Mecklenburg-Vorpommern um. Denn ist bis Heiligabend nicht das perfekte Geschenk gefunden, wird’s nichts mit der schönen Bescherung.

Womit Mama und Papa goldrichtig liegen, meint der Bundesverband des Spielwareneinzelhandels zu wissen. Er gibt alljährlich die „Top 10 Spielzeuge“ heraus. In diesem Jahr sollen Eltern ihren Kindern beispielsweise Bio-Kosmetik zum Selbermachen, ein Barbie-Campingmobil oder Playmobil-Ritter unter den Weihnachtsbaum legen. Der Onlineriese Amazon hat andere Favoriten: Dort führen ein „Paw Patrol“-Polizeiwagen und Hörfiguren für die Toniebox sowie die Gesellschaftsspiele „Just One“, „Double 1, 2, 3“ und „Exit“ die Bestsellerliste an.

„ Spielzeug ist eine sehr individuelle Sache.“

Doch dass etwas als „Must have“ gehandelt wird oder Top-Bewertungen bekommt, sei keine Garantie dafür, dass sich das eigene Kind darüber freut, sagt Mike Saul. „ Spielzeug ist eine sehr individuelle Sache.“ Saul weiß, wovon er spricht. Ihm gehört das Fachgeschäft „Wupatki“, eine von Rostocks Top-Adressen, wenn es um Spielzeug geht.

Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, ist der Laden voll – jedenfalls soweit es die Corona-Regeln erlauben. Bis zu 40 Kunden erledigen hier gleichzeitig ihre Einkäufe fürs Fest. Viele lassen sich dabei von Hitlisten leiten, wollen genau dieses eine bestimmte Spielzeug und nichts anderes, erzählt Mike Saul. So kann es schon mal vorkommen, dass Großeltern bei ihm im Laden stehen und haben wollen, was kaum auf einen Wunschzettel passt noch fehlerfrei auszusprechen ist. Das „Power Rangers Beast Morphers Beast-X King Wirbelschwert“ ist so ein Beispiel. Die Plastikwaffe ist eines der „Top 10 Spielzeuge 2020“. „Wir haben nicht eins von der Liste“, sagt Mike Saul.

Nicht Trends hinterherjagen

Er hält nichts davon, schnelllebigen Trends hinterherzujagen. „Diese ,Renner’-Fixierung bringt’s nicht. Ein Kind, das Spaß an Action hat, macht man mit einem Kommunikationsspiel nicht glücklich, selbst wenn es das ,Spiel des Jahres’ ist. Sie kaufen ja auch nicht die Jacke des Jahres, sondern eine, die Ihnen gefällt und Ihnen passt“, verdeutlicht Saul.

3D-Pyramiden-Puzzle oder Bastel-Set: Mike Saul, Inhaber des Rostocker Spielzeugladens „Wupatki“, hilft Eltern gern, das passende Geschenk für ihr Kind zu finden. Quelle: Martin Börner

Das perfekte Geschenk richte sich nach den persönlichen Bedürfnissen des Kindes. Das Problem: Viele Eltern und Großeltern wissen nicht genau, wofür sich der Nachwuchs interessiert, sondern nur, was sie keinesfalls wollen, sagt Mike Saul. Dann müssen er und seine Mitarbeiter Detektivarbeit leisten. „Wir tasten uns mit Fragen vor.“ Oft sind es Schlüsselwörter im Gespräch, die ihn auf die richtige Spur bringen. Und die führt auch zu ungeplanten Zielen. „Viele gehen mit einem anderen Produkt raus als sie eigentlich kaufen wollten, weil sie zum Schluss kommen, dass sich ihr Kind darüber freuen wird.“

So findet man das perfekte Geschenk

Wie aber findet man das perfekte Geschenk fürs Kind? „Der einfachste Weg ist es, ihnen in den Monaten vor Weihnachten zuzuhören und sich ihre beiläufigen Äußerungen und Sehnsüchte zu notieren“, sagt Saul. Wer das versäumt hat, sollte sich die Mühe machen und in Gesprächen Interessen ausloten.

Saul empfiehlt jedoch, Wünsche zu hinterfragen, denn oft seien die nur eine Momentaufnahme. „Viele Dinge wollen Kinder haben, weil der Kumpel sie gerade hat oder sie sie eben in der Werbung gesehen haben.“ Was heute beliebt ist, könne eine Woche später schon out sein. Saul rät zu Geschenken, die einen Zweck erfüllen. Das könne ein praktischer Nutzen oder schlicht „Spaß bringen“ sein.

Branche: Umsatzplus dank Corona-Lockdown

Apropos: „Die Spielwarenhändler sind die Gute-Laune-Lieferanten, auch wenn nichts mehr geht“, sagt Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Handelsverband Spielwaren ( BVS). „Zwei Lockdowns und eingeschränkte Freizeitaktivitäten haben dafür gesorgt, dass die Deutschen 2020 deutlich mehr Geld für Spiele, Basteln und Co. ausgeben.“ Der BSV rechnet damit, dass die Branche in diesem Jahr mindestens 3,7 Milliarden Euro umsetzt – 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Zu Weihnachten erwartet der BVS eine starke Nachfrage nach Experimentierkästen und spannenden Bausets. Kahnt: „Aber auch Klassiker, wie Barbie oder Eisenbahnen, stehen auf den Weihnachts-Wunschzetteln.“

Ultimativer Tipp: Aufmerksamkeit schenken

Man müsse nicht Unsummen für Geschenke ausgeben, um sein Kind glücklich zu machen, sagt Spielwarenhändler Mike Saul. Ein kleines originelles Spiel, dazu ein Gutschein für eine gemeinsame Unternehmung – das sei ein Präsent, das auch lange nach Weihnachten in Erinnerung bleibt und Freude bereitet. Das schönste Geschenk sei eines, das zeigt, dass man sich für den anderen interessiert, zuhört und aufmerksam ist. Denn wenn bei der Bescherung Sätze fallen, wie zum Beispiel „Toll, woher hast du das denn gewusst?“, freue sich der Schenker genauso wie der Beschenkte über sein Präsent.

Spielzeug 2020: Die Top Ten des Handelsverbands Spielwaren Große Dino-Forschungsstation von Schleich Novelmore von Playmobil Magnetwissenschaftliches Labor von Toynamics MAN TGS Lkw Straßenreinigung Barbie 3-in-1 Super Abenteuer-Camper mit Zubehör Power Rangers Beast Morphers Beast-X King Wirbelschwert Märklin my world Startpackung „Baustelle“ Galileo Bio-Kosmetik von Clementoni Toddys by siku

Von Antje Bernstein