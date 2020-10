Rostock

Draußen pustet kalter Herbstwind um die Häuserecken, in einem Keller in Rostocks Südstadt fließen Schweißperlen. In der ehemaligen Disco Kosmos hängt Dennis Pelikan ab. Doch von Relaxen kann keine Rede sein. In Rostocks neustem Functional-Fitness-Gym stellt sich der 33-Jährige einer Kraftprobe, die landesweit ihresgleichen sucht: Er powert sich im wohl größten Indoor-Hangelparcours Mecklenburg-Vorpommerns aus. „Das geht ordentlich in die Arme.“

200 Klimmzugstangen, zu einer 60 Meter langen Strecke unter die Decke geschraubt, gilt es zu überwinden. Wer danach noch Puste hat, kann an Ringen seinen Bizeps fordern oder mit Langhanteln, Medizinbällen und Kettlebells den inneren Schweinehund triezen. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz, das garantiert der Drill Instructor: Trainiert er nicht gerade selbst, treibt Dennis Pelikan Sportskanonen und Couchpotatoes mit launigen Sprüchen ans Limit. Der Diplom-Fitnesstrainer ist Gründer und Chef von Straßensport.

Der Verein bringt Rostock in Bewegung und hat sich nun in der Südstadt den Traum vom eigenen Studio erfüllt. Wobei das Wort „Studio“ es eigentlich nicht trifft. Denn Klassiker aus der Muckibude wie Rudermaschine und Laufband gibt es hier nicht. Dafür jede Menge Möglichkeiten, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren.

Eröffnung mit Kraftakt

„Das ist wie ein riesiger Indoor-Spiel- und -Sportplatz für Erwachsene. Das Gegengewicht zum kettenüberfluteten Fitnessmarkt“, sagt Dennis Pelikan. Bislang hing der Vereinschef hier häufig allein ab. Offiziell eröffnet werden soll das Gym im Januar kommenden Jahres. „Der Vermieter muss noch ein paar Umbauarbeiten ausführen“, sagt Pelikan. Sind die erledigt, steht an, was manchen erledigen kann: Zur Premiere plant Pelikan einen Tag der offenen Tür, bei dem Besucher gemeinsam insgesamt 10 000 Klimmzüge, 20 000 Liegestütze und 30 000 Kniebeuge meistern sollen. „Ein riesiger Batzen, aber wir sind hart, wir schaffen das“, sagt Dennis Pelikan und lacht.

Der Rostocker kam in den vergangenen Monaten nicht nur beim Sport ins Schwitzen. Zusammen mit seinen Mitstreitern hat er das Studio in Eigenregie aufgebaut. „Hier gab’s vorher quasi nichts. Jetzt ist’s ne richtig geile Bude“, freut sich Pelikan. Vor drei Jahren machten hier noch Diskogänger die Nacht zum Tag, doch nach einer Razzia wegen gepanschter Drinks wurde der Kosmos-Club 2017 von Amts wegen geschlossen. Nun dreht sich auf 600 Quadratmetern alles um Fitness, gesunde Ernährung, Beweglichkeit und Wohlbefinden.

Gemeinsam Rostock bewegen

Das Konzept der Straßensportler teilt ihr Partner, denn der kennt sich mit Gesundheit aus: Seit zwei Jahren unterstützt die Krankenkasse AOK Nordost den Verein. Beide Parteien haben ihren Kooperationsvertrag nun um ein weiteres Jahr verlängert.

Julia Rothe (30) aus Kühlungsborn hält sich im Gym mit Übungen wie Kettlebell Squats fit. „Mir gefällt vor allem der gemeinschaftliche Sport und die gegenseitige Unterstützung. Ich versuche zweimal die Woche hier zu trainieren. Ich bin seit 2014 im Verein und habe zu selben Zeitpunkt meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio beendet. “ Quelle: Martin Börner

Das kommt Dennis Pelikan und seinen Mitstreitern in der Corona-Krise nur zu recht: Viele ihrer Kurse, Trainingseinheiten bei Festivals und Workouts an Schulen können wegen der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden – mit entsprechenden Folgen für die Vereinskasse. Dafür ging’s in den vergangenen Monaten gleich doppelt zur Sache: Die AOK verzichtet auf eigene Präventionskurse und förderte stattdessen wöchentlich stattfindende Outdoor-Angebote von Straßensport in Rostock und Graal-Müritz.

Fitness im Freien

Unter freiem Himmel tobt sich Dennis Pelikan am liebsten aus: Ob Verkehrsschild, Parkbank oder Ampel – was ihm in die Quere kommt, wird zum Sportgerät, an dem er sich mittels seines eigenen Körperwichts in Form bringt. Functional Training, sprich zweckmäßige Leibesübungen, nennt sich das, beansprucht mehrere Muskelgruppen gleichzeitig und zählt gerade deshalb zu den populärsten Fitnessarten.

Am liebsten trainiert Dennis Pelikan unter freiem Himmel. Quelle: Archiv

Der Verein Straßensport hält damit seit gut sechs Jahren Rostock in Atem. Rund 200 Mitglieder – vom Student bis zum Best Ager – halten sich gemeinsam fit. Erklärtes Ziel: „Wir wollen einen gesunden Lebensstil führen und uns mit 80 noch selbst unsere Schnürsenkel zubinden können“, sagt Dennis Pelikan.

Schwitzen im Winterlager

Damit aus Muskeln nicht wieder Wackelpudding wird und Gelenke keine Chance zum Einrosten haben, gönnen sich die Freizeitsportler auch im Winter keine Verschnaufpause, verlegen ihre Workouts aber nach drinnen. Zunächst bot ihnen ein ehemaliger Netto-Discounter nahe des Hauptbahnhofs Platz. Doch der musste einem Bauprojekt weichen. Der Verein stand ohne Dach über dem Kopf da. Das hat er nun im Kosmos-Keller gefunden.

Früher schlugen die Straßensportler in der Nähe des Hauptbahnhofes ihr Winterlager auf – in einem ausrangierten Discounter. Quelle: Archiv

Das neue Gym soll mehr als nur eine Sportstätte sein. Lounge-Ecken laden zum Auspannen ein, an der Bar kann man sich mit Getränken, zuckerfreien Kuchen und Haferflocken für die nächste Runde im XL-Hangelparcours stärken. Um Training und Fitness-Food auszukosten, muss man nicht zwingend Mitglied von Straßensport werden. Interessenten sollen auch einzelne Kurse buchen oder nach individuell erstellten Plänen frei trainieren können.

Vorreiter im Land Straßensport Rostock ist eigenen Angaben zufolge der erste Verein für Street-Workout und funktionelles Fitnesstraining in MV. Dennis Pelikan hat ihn 2014 gegründet. Im Verein sind rund 200 Rostocker aktiv – vom Einsteiger bis zum Fitnessprofi. Infos zum Verein: www.strazensport.de

Kerngeschäft des Vereins sind von Profis geleitete Gruppenworkouts. „Die Gemeinschaft steht bei uns im Vordergrund“, betont Dennis Pelikan. Im Team haben selbst Sportmuffel Spaß und können jede Herausforderung meistern – auch die wohl schweißtreibendste Hängepartie an Mecklenburg-Vorpommerns Ostseeküste.

Von Antje Bernstein