Von der Corona-Pandemie wollen sich Rostocks junge Hobbysportler nicht ausbremsen lassen. Sobald der Lockdown vorüber ist und Hygienevorschriften es zulassen, sollen sich Kinder und Jugendliche wieder gemeinsam austoben können. Alles, was es dazu braucht, hat das neue Sportmobil des Stadtsportbundes an Bord.

Hüpfburg, Bälle, Stelzen, Frisbees – Sport- und Spielgeräte aller Art können sich Vereine, Kindertagesstätten, Schulen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen beim Stadtsportbund für Sportfeste ausleihen. Zuletzt wurden die gemieteten Sachen allerdings von einem Mobil geliefert, das den Namen kaum verdient. Das bisherige Sportmobil ist in die Jahre gekommen.

Problem: Finanzierung des Wagens

Kaputt und reparaturbedürftig musste dringend ein Ersatz für den begehrten Kleintransporter her. Problem: Bislang fehlte das Geld dafür. Trotz Rücklagenbildung in den vergangenen zwei Jahren bestand immer noch eine Deckungslücke in der Gesamtfinanzierung.

Daniel Peters, Vorsitzender der CDU-Fraktion in Rostocks Bürgerschaft, hatte sich im vergangenen Jahr maßgeblich dafür eingesetzt, die Lücke zu schließen. Mit Erfolg: Das Landesförderinstitut bezuschusst die Neuanschaffung mit Mitteln aus dem Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Begegnungsmöglichkeiten sollen geschaffen werden

„Mit unseren sportmobilen Angeboten gelingt es uns immer wieder, insbesondere Kinder und Jugendliche über Bewegungs-, Sport- und Spielangebote zu fordern und für eine sportbezogene Freizeitgestaltung im Verein zu motivieren“, sagt Lennart Pentzek, zuständig für die Sportjugend beim Stadtsportbund.

„Im Vordergrund unseres Engagements steht das niederschwellige Darbieten ungezwungener Begegnungsmöglichkeiten für Menschen, ungeachtet der sozialen Verhältnisse, Herkunft, des Alters, Religion oder Geschlechts.“ Mit dem neuen Sportmobil sind nun beste Voraussetzungen geschaffen, um durchzustarten, sobald die Corona-Pandemie es wieder zulässt.

