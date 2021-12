Rostock

Die Stadt Rostock steht seit vergangener Woche auf der Corona-Warnstufe „Rot plus“. Daher gelten aktuell schärfere Maßnahmen in der Hansestadt. In Fitnessstudios und Vereinen darf unter Auflagen aber weiterhin trainiert werden. Dort herrscht die 2G-plus-Regel. Geimpfte und Genesene brauchen demnach einen tagesaktuellen negativen Test. In Sportvereinen dürfen zudem nur Gruppen bis maximal 15 Personen trainieren. Welche Vereine trainieren derzeit noch und wo entfällt das Training so kurz vor Weihnachten?

Beim PSV Rostock (Polizeisportverein) wird unter den 2G-plus-Bedingungen noch trainiert. „Einige unserer Seniorensportgruppen haben bereits den Sportbetrieb eingestellt und sind in den Weihnachtsurlaub gegangen“, heißt es aber auch vom Sportkoordinator Clemens Busse.

Kindersport beim PSV vorzeitig beendet

Der Kindersport wurde dagegen vorzeitig beendet. „Wir wollen nicht, dass die Kinder Weihnachten in Quarantäne verbringen müssen, falls doch noch jemand positiv ist“, erklärt Trainerin Kirsten Lübke. Laut Landesverordnung dürften sie zwar noch trainieren, aus genanntem Grund habe man sich jedoch dagegen entschieden.

Stattdessen gibt es einen sogenannten „Drive-in“ vor der Ospa-Arena. Dort verteilt Lübke, verkleidet als Schneemann Weihnachtsgeschenke für die kleinen Mitglieder. Montag und Dienstag von 15.30 bis 17 Uhr und Mittwoch bis 16.30 Uhr können sich die Kinder dort etwas abholen. Das hat auch die kleine Merle Bast aus Kritzmow getan. Sie bekommt von der Sportleiterin einen Rucksack überreicht. Die Fünfjährige ist traurig, dass kein Sport mehr stattfindet, wie ihre Mama verrät.

Merle Bast (5) hat einen Rucksack als Weihnachtsgeschenk vom PSV Rostock bekommen. Trainerin Kirsten Lübke hat sich dafür als Schneemann verkleidet. Quelle: Gina Henning

Leichtathletiktraining und Schwimmunterricht finden weiter statt

Beim Leichtathletik-Verein Rostock e.V. wird unter den gegebenen Rahmenbedingungen weitertrainiert. „Das, was erlaubt ist, machen wir und das solange es geht“, sagt Mark Frank, Sportlicher Leiter. Die zusätzliche Testpflicht sei aber ein Stolperstein. „Im Kinder und Jugendsport gibt es kaum Absagen, beim Seniorensport sind die Gruppen zum Teil auf ein bis zwei Teilnehmer geschrumpft“, bilanziert er. Dennoch sei der Verein froh, dass es keinen Stillstand wie im vergangenen Jahr gibt.

Bei der DLRG in Rostock findet auch der Schwimmunterricht für die Kleinen weiterhin unter den 2G plus-Auflagen statt. Lediglich das Training am Sonntag in der Neptunschwimmhalle ist abgesagt. Die Halle ist dort geschlossen, da das öffentliche Schwimmen verboten ist, lohne sich die Öffnung nicht mehr. In Gehlsdorf dagegen findet das Training noch in dieser und nächster Woche statt. „Wir versuchen unter den Bedingungen das Training so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, weil wir gesehen haben, wie es sich auswirkt, wenn es ausfällt, sowohl das Schwimmen als auch das Vereinsleben“, sagt Sebastian Berger vom Vorstand.

Training bei ISV Rostock und Aikido-Schule Rostock

Die Mitglieder des ISV Rostock e.V. (Initiativsport Verein) dürfen ebenfalls weiterhin trainieren. Dort wird dem Vorsitzenden Wolfgang Adeberg zufolge unter den 2G-plus-Regeln noch fleißig weiter Volleyball gespielt. Wer es nicht schafft, sich vorher testen zu lassen, für den gibt es vor Ort Tests, damit das gemeinsame Training stattfinden kann.

Auch die Traditionelle Aikido-Schule Rostock e.V. trainiert in kleinen Gruppen weiter. „Solange sich noch ein paar Leute auf der Matte treffen, lohnt es sich“, sagt Vereinsleiter Thomas Wenske. Bereits im letzten Jahr haben sie alternative Lösungen gesucht und so auch draußen vor der Tür trainiert. Die 2G-plus-Regel gebe es laut Wenske beim Verein schon vor den offiziellen Vorgaben. Dort werden ebenfalls Selbsttests bereitgestellt, dass alle am Training teilnehmen können.

Die Tanzschule Habla in Rostock musste wegen Corona schließen. Quelle: Ingo Habla

Tanzschulen in MV müssen schließen und Vereine nicht

Tanzschulen dagegen müssen ihre Türen für die Mitglieder schließen. Diese Regel stößt auf Unverständnis. „Die Ungleichbehandlung ärgert uns“, sagt Ingo Habla von der gleichnamigen Tanzschule in Rostock. „Was machen Tanzschulen schlechter als andere?“, fragt er sich und hat sich mit der Bitte um einer Erklärung bereits an den Gesundheitssenator in Rostock und an das Gesundheitsministerium in MV gewandt. Denn Fitnessstudios und Vereine dürfen öffnen, während es ihnen untersagt ist.

Von Gina Henning