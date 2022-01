Rostock: Stadt prüft Anmeldung von „Straßenfest“ als Corona-Protest noch

Rostock

Auch für Montag, 24. Januar 2022, sind wieder mehrere Versammlungen angemeldet. Darüber informiert die Stadtverwaltung als Versammlungsbehörde.

Jens Kaufmann, der die letzten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet hatte, hatte in der vergangenen Woche auch für den kommenden Montag eine Versammlung angemeldet. Nun aber soll diese ganz anders aussehen. Kaufmann hat nun verkündet, am Montag, 24. Januar, ein Straßenfest feiern zu wollen. Und zwar auf der L 22 zwischen Am Kabutzenhof und Grubenstraße. Hinter der Bezeichnung „Straßenfest“ verbirgt sich allerdings wohl weiterhin eine Versammlung nach Versammlungsrecht. Ob die so stattfinden kann, ist allerdings noch offen.

Wie die Versammlung am Montag aussehen wird, ist noch unklar. Die Stadt wertet die Ankündigung von Anmelder Jens Kaufmann als Änderung seiner ursprünglich angemeldeten Versammlung. Die müsse nun erst geprüft werden, heißt es aus dem Rathaus. Ob und wie die Veranstaltung von Jens Kaufmann dann stattfinden kann, soll am Montag bekanntgegeben werden.

Mit zeitweiligen Einschränkungen im Bereich der Rostocker Innenstadt und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sei aber auch wieder ab dem Nachmittag am Montag zu rechnen. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den Bereich der Innenstadt während dieser Zeit weiträumig zu umfahren.

Die Bilanz der letzten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock ist dramatisch: Flaschenwürfe, Böller, elf Festnahmen und mehrere verletzte Polizisten. Wochenlang blieb es bei den Corona-Demonstrationen in Rostock friedlich, am vergangenen Montag aber griff die Polizei durch. Die Kundgebung in der Hansestadt wurde aufgelöst – weil sich viele Teilnehmer nicht an die Auflagen halten wollten. Danach eskalierte die Lage.

Von Michaela Krohn