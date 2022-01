Rostock

Die Gesundheit von 210 000 Einwohner ist für das Rathaus wichtiger als das Versammlungsrecht: Die Hansestadt Rostock hat die für Montag geplanten Corona-Proteste in der größten Stadt des Landes verboten. „Nach dem Versammlungsgesetz kann die zuständige Behörde eine Versammlung oder einen Aufzug verbieten, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch sie gefährdet ist“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Das sei bei dem Protest von Anmelder Jens Kaufmann der Fall.

Erstmals untersagt damit eine Stadt im Land die Demonstrationen gegen die geplante Impfpflicht und die Einschränkungen in der Pandemie.

Anmelder missachte Vorgaben

In einer schriftlichen Stellungnahme begründet die Stadtverwaltung ihr Verbot damit, dass sich die Teilnehmer und auch Anmelder Kaufmann in der Vergangenheit wiederholt nicht an die Vorgaben gehalten hätten: „Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, das jedoch nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten der Anmeldenden, Versammlungsleitenden und Teilnehmenden verbunden ist. Dazu gehört insbesondere die Einhaltung der erteilten Auflagen.“

Statt in einem großen Demonstrationszug liefen mehrere kleine Gruppen am Montag durch die Rostocker Innenstadt, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Die Polizei musste spontan reagieren.

Angesichts der hohen Zahl von Neuinfektionen auch in Rostock hatte die Stadt beispielsweise eine Maskenpflicht bei den Aufzügen vorgeschrieben. An die hielt sich kaum ein Demo-Teilnehmer. Auch Anmelder Kaufmann selbst hatte es immer wieder abgelehnt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zeitweise durfte er nicht mehr als Versammlungsleiter fungieren, weil ihm das Amt die nötige Zuverlässigkeit abgesprochen hatte. Seit vergangenem Montag ermittelt auch die Polizei gegen ihn, erteilte ihm einen Platzverweis.

Die Stadt gibt Kaufmann auch eine Mitschuld daran, dass es immer wieder zu Gewaltszenen in Rostock gekommen war, zu Böllerwürfen, Angriffen auf Polizeibeamte: „Sein Verhalten, insbesondere die Ablehnung von Auflagen bis hin zu einer Absage der Versammlung, war wesentliche Ursache für spätere Eskalationen mit teilweise sogar gewalttätigem Verlauf.“ Die Stadt habe immer wieder das Gespräch gesucht – ohne Erfolg. Daher sehe man sich zum Durchgreifen gezwungen.

Von Andreas Meyer