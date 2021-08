Rostock

Maskenpflicht an den Schulen und an der „Kröpi“, zum Friseur geht es nur noch mit Test und die Zeit unbeschwerter Partys in den Clubs dürfte auch wieder vorbei sein: Als erste Stadt im Land muss Rostock die Corona-Regeln wieder deutlich verschärfen – weil das Infektionsgeschehen in der Hansestadt außer Kontrolle zu geraten droht.

Am Sonntag war die Inzidenz an der Warnow erstmals seit Monaten über die 50er Marke gesprungen, Rostock gilt nach der neuen Risikobewertung des Landes nun als „Gebiet mit hohem Infektionsgeschehen“. Schon am Mittwoch werden die Schüler in der Hansestadt vermutlich wieder Masken im Unterricht tragen müssen. Diese Pflicht war erst am Montag gefallen. Alle anderen Verschärfungen treten spätestens am Montag in Kraft.

Diese Verschärfungen kommen jetzt

Das Gesundheitsamt in Rostock rechnet offenbar damit, dass die Inzidenz vorerst nicht sinken wird. Nach OZ-Informationen hat die Stadt bereits die entsprechenden Verfügungen vorbereitet, um jederzeit die neuen Einschränkungen verhängen zu können. Ab Mittwoch soll beispielsweise die gerade erst abgeschaffte Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt werden.

Die neue Risikobewertung des Landes sieht ab Stufe 2 zudem vor, dass ab dem 23. August (Montag) für „körpernahe Dienstleistungen“ (unter anderem Friseure, Kosmetikstudios) wieder eine negativer Test verpflichtend ist. Auch für die Fahrgastschifffahrt, für den Besuch in Bibliotheken, Museen, den Innen-Angeboten von Zoos und Tierparks, für Kino, Oper, Theater und Galerien ist wieder ein Test nötig.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in Fitnessstudios, beim Vereinssport und in Schwimmhallen muss wieder ein Test vorgelegt werden. Auch Restaurants müssen wieder einen negativen Corona-Check verlangen – wenn die Gäste innen speisen wollen. „Ausgenommen von diesen Testpflichten sind alle Bürger, die nachweislich vollständig geimpft oder genesen sind“, sagt Andreas Timm, Sprecher der Landesregierung, zu den neuen Regeln nach der Corona-Ampel.

Hansa spielt vor Fans

Offen ist noch, wie es mit den Veranstaltungen in Rostock ab kommender Woche weitergeht. Bereits ab Stufe 1 schreibt das Land für Veranstaltungen mit mehr als 1500 Personen im Innenbereich und mehr als 2500 Personen im Außenbereich eine Testpflicht vor. Offen ist, ob solche Events in Rostock vorerst stattfinden dürfen. Über diese Frage will noch diese Woche das Landeskabinett beraten.

Nicht in Gefahr ist das Zweitliga-Ostderby zwischen dem FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden am Wochenende vor bis zu 15 000 Zuschauern im Ostseestadion. Nach Angaben des Landes gilt für diese Sport-Veranstaltungen eine andere Regelung nach einem Ausnahmekonzept.

Fälle an 16 Rostocker Schulen

In den vergangenen Tagen waren die Covid-19-Infektionszahlen in Rostock stark angestiegen. Die Infektionen betreffen vor allem junge Menschen, heißt es aus dem Rathaus. Treiber sollen aber nicht die Großveranstaltungen – die Heimspiele des FC Hansa Rostock etwa oder die Hansesail – gewesen sein, sondern private Feiern. Stadtsprecher Ulrich Kunze lässt ausrichten: „Die Kontaktenachverfolgung ergab als Infektionsquellen vor allem Familienfeiern, Partys und Ansteckungen im privaten Umfeld. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Ansteckungen größeren Ausmaßes im Rahmen von genehmigten Veranstaltungen erfolgt sind.“

Die allermeisten Infizierten sind nach OZ-Informationen zwischen 18 und 25 Jahren alt. Einige der insgesamt 118 Fälle der vergangenen sieben Tage in Rostock seien auf Partys in Clubs zurückzuführen, unter anderem auch im „Sharks“ in Bad Doberan. Auch in einem Fußballverein gibt es ein kleineres Ausbruchscluster. Besonders betroffen dieses Mal sind Rostocks Schulen. Aus insgesamt 16 Schulen wurden mittlerweile Fälle gemeldet, vor allem an zwei Privatschulen gibt es mehrere Fälle. Aber: Nur eine Klasse musste bislang in Gänze in Quarantäne geschickt werden, bei den anderen Infektionen handele es sich um „Einzelfälle“.

Stadtsprecher Kunze sagt, auch Reiserückkehrer spielten eine Rolle in Rostock. Aus Kreisen des Behörden heißt es, eine Großfamilie haben nach dem Urlaub das Virus gleich in fünf Schulen eingetragen.

Viele Fälle, wenig Kranke

Sorgen bereitet der Stadtspitze jedoch die Nachverfolgung. Kunze bestätigt, dass es dabei „Verzögerungen“ gäbe. Die Ermittler seien in einigen Fällen ein, zwei Tage in Verzug. „Wir werden das Gesundheitsamt deshalb personal wieder verstärken.“

Die gute Nachricht aber: Experten hatten schon vor Wochen prognostiziert, dass jüngere Infizierte nur in seltenen Fällen schwere Verläufe oder gar Krankheitssymptome bekommt. Das ist offenbar auch an der Warnow der Fall. Laut Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales gibt es im Raum Rostock (dazu zählt auch der Landkreis) aktuell nur 2,4 Covid-19-Fälle je 100 000 Einwohner, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Bei den Fällen, die auf eine Intensivstation verlegt werden müssen, ist diese Quote noch geringer. Nur 1,5 Prozent der Intensivbetten in der Region sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Von Andreas Meyer