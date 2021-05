Rostock

Dass der FC Hansa Rostock am Samstag vor 7500 Zuschauern um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga spielen darf, sorgt in der Hansestadt nicht nur für Freude, sondern auch für massive Kritik. Er sei „fassungslos“ über die Entscheidung, das Ostseestadion für Zuschauer zu öffnen, sagt beispielsweise Andreas Röhl, Vorsitzender des Stadtsportbundes. Denn was für den FC Hansa gilt, bleibt vielen anderen Sportlern in der Stadt und dem Land verwehrt: Der MV-Gipfel vergangene Woche hat kein Öffnungsszenario für den organisierten Sport festgelegt. Darüber soll erst am 31. Mai oder 1. Juni verhandelt werden.

„Mit den weiter geltenden Einschränkungen werden nicht nur Kinder und Jugendliche weiterhin unbegründet benachteiligt, sondern der Vereinssport generell in Gefahr gebracht“, so Röhl. Angesichts der anhaltenden Perspektivlosigkeit für den Vereinssport sei die Erlaubnis für Zuschauer beim FC Hansa das absolut falsche Signal in Richtung aller anderen Sporttreibenden, Vereinsvertreter, Funktionäre und Organisatoren.

Röhl stellt aber gleichzeitig klar: „Es geht hier nicht um eine Neiddebatte. Sportlich betrachtet freuen sich nahezu alle über den bevorstehenden Aufstieg des FC Hansa Rostock in die 2. Bundesliga nach zehn Jahren des Wartens.“

„Sind Hansas Fans verantwortungsvoller als andere?“

Dennoch müsse vonseiten der Entscheider auch an die vielen anderen Sportler in der Stadt und dem Land gedacht werden. „Monatelang geht im Sport fast gar nichts: Vereine kämpfen ums Überleben, um den Erhalt ihrer ehrenamtlichen Strukturen – und nun will man nach dem Willen der Landesregierung und kommunaler Entscheidungsträger mit 7500 Fans im Stadion den sportlichen Aufstieg feiern!? Das ist schlichtweg nicht zu erklären und sorgt vielerorts für Verärgerung, Unverständnis und Wut“, erklärt der Geschäftsführer. Viele würden sich nun die Frage stellen, ob man in Schwerin und Rostock wirklich glaubt, „dass Hansas Fans verantwortungsbewusster und vertrauenswürdiger sind als die mehr als 258 000 aktiven Sportler im Land? Oder ist dieses Aufstiegsspiel prestigeträchtiger als ein klares Bekenntnis zur Rückkehr eines Regelbetriebes im Vereinssport?“

Holstein Kiel verzichtet freiwillig auf Zuschauer

Enttäuscht sei man beim Stadtsportbund auch über die fehlende Solidarität des größten Vereins im Land mit den übrigen Vereinen. Holstein Kiel, immerhin kurz vor der Aufstiegsmöglichkeit in die 1. Bundesliga, hätte es beispielhaft vorgemacht und aus Gründen der Fairness am Zuschauer am letzten Spieltag verzichtet – weil man keine Bevorzugung vor den anderen Vereinen im Land wollte. „Ich finde, das ist ein mutiges, starkes und klares Signal, was ich mir auch von den Verantwortlichen des FC Hansa Rostock gewünscht hätte“, sagt Andreas Röhl.

Bleibt es bei der Entscheidung, fordert der Stadtsportbund, dass sofort die Weichen für eine Rückkehr zu einer Normalität im Sport gestellt werden. „Andernfalls ist die Entscheidung pro Hansa eine weitere Ohrfeige in Richtung aller anderer Vereine für ihr jahrelanges, ehrenamtliches Engagement und deren Zukunft“, stellt Röhl klar.

Vereinen die Pacht mindern oder Trainerstellen zahlen

Rückendeckung kommt dabei auch von der Jungen Union Rostock. Der Jugendverband der CDU fordert die Freigabe von Kinder- und Jugendsport an der frischen Luft, das Ermöglichen von Schwimmunterricht und Hilfe für die Vereine bei der Bekämpfung von Folgen der Corona-Krise. „Da aus wissenschaftlichen Gründen keine epidemiologische Gefahr vom Vereinssport an der frischen Luft mit Hygienekonzept ausgeht, ist die bestehende Situation unverhältnismäßig“, sagt JU-Kreisvorsitzender Johannes Hoffmann. Darunter leiden vor allem Kinder und Jugendliche, für die der Sport ein wichtiger Ausgleich war, der ersatzlos weg fiel. „Nun müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Vereinssport nachhaltig aus der Krise zu bringen“, richtet Hoffmann einen Appell an Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Der soll auch die gebeutelten Vereine unterstützen – unter anderem durch Subventionierung von Trainerkosten oder die Pachtminderung für Sportplätze und Vereinsgebäude.

Von Claudia Labude-Gericke