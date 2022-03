Rostock: Stadtteil im Wandel - Alte Pläne aus Evershagen aufgetaucht

Evershagen

Ein Ur-Rostocker, der in Evershagen aufwuchs, verlässt seine Heimatstadt und zieht nach der Wende nach Koblenz. Knapp 30 Jahre später wird ihm der Nachlass eines Heimatmuseums in der Eifel übergeben. „Viel Trödel“ war dabei, und eine kleine Holzkiste mit Dias und der Aufschrift „Rostock Evershagen“. In der Kiste sind Bilder und Baupläne von Evershagen aus den 1970er-Jahren. „Weitestgehend wurde das umgesetzt, was geplant war – bis auf eine markante Ecke“, berichtet Jörg Diester, der Finder der historischen Aufnahmen. Und schreibt der OZ eine E-Mail. Warum wurde statt zwei 18-stöckiger sozialistischer Prachtbauten eine Kirche in Evershagen realisiert? Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums, hat Antworten.

Kartoffelernte in Evershagen

Dass sich Jörg Diester so gut mit der „markanten Ecke“ auskennt, liege daran, dass er mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester dort gewohnt habe. Dort, das ist an der Kreuzung der Maxim-Gorki-Straße und der Bodo-Uhse-Straße, die heute Thomas-Morus-Straße heißt. Von seinem Kinderzimmerfenster aus schaute er auf Landstriche, Ackerflächen und einen Bauernhof. „Wir haben als Kinder dort bei der Kartoffelernte geholfen“, so Diester. Später konnte er zusehen, wie auf dem freien Ackerland die Thomas-Morus-Kirche entstand. „Meine Mutter war in der Kirchgemeinde, sie kannte auch Joachim Gauck, der dort als Pfarrer tätig war“, erinnert sich Jörg Diester. Als Kind war er noch zu klein, um die Bebauung des Stadtteils, die politischen Zusammenhänge zu verstehen. Aber heute ergeben sich durch die beiden Hochhäuser, die nur auf dem alten Modellplan existieren, neue Fragen.

Neubauwohnungen bekamen eigene Ausstellung

Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums in Rostock, beschäftigte sich 2014 in einer ganzen Sonderausstellung mit dem Rostocker Plattenbau. „Endlich eine Neubauwohnung. Ideal wohnen in Rostock“ hieß das Projekt, das anhand historischer Fotografien und Dokumente einen Einblick in die Entstehung und das Aussehen der neuen Stadtviertel von Reutershagen über die Südstadt, Lütten Klein, Evershagen, Schmarl, Groß Klein, Lichtenhagen bis zu Dierkow und Toitenwinkel gab. Der promovierte Historiker wirft einen Blick auf die Funde aus der Eifel. „Solche Fotos kenne ich. Sie sind typisch für den Nordwesten und zeigen Entwürfe, an denen auch die Künstlerin Inge Jastram mitgearbeitet hat“, so Stuth.

Egalitäre Bauen als politisches Statement

Die gesamte Bauplanung im Nordwesten, erklärt Steffen Stuth, ging von Lütten Klein aus. Es sei „systemisch“ in „Wohnkomplexen mit Schulen und Kitas“ für etwa 10 000 Menschen gedacht worden. „Wichtig war damals, dass die Menschen in der Nähe ihrer Arbeitsplätze wohnten.“ „Egalitäres Bauen“ und „gleichartige Architektur“ verfolgten vor allem ein politisches Statement: „Politische und soziale Gleichheit, eine klassenlose Gesellschaft, der einfache Arbeiter sollte mit dem Direktor unter einem Dach leben.“ Von 1958 bis 1961 hat es das industrielle Bauen erstmals in Reutershagen gegeben. 1962 erschloss man dann Lütten Klein. Zwischen 1971 bis 1974 bebaute man Evershagen mit vorgefertigten Modulen und dekorativen Fassaden.

Blick auf „prachtvolle Fassaden“

Für Rostock als „Vorzeige- und sozialistische Musterstadt“ hatte das vor allem politische Hintergründe. Am „internationalen Einfalltor“, dem Hafen und Ostdeutschen Drehkreuz zur Welt, wollte man mit „prachtvollen Fassaden“ und modernem Wohnungsbau den Arbeiterstaat repräsentieren. „Man baute die Fassaden sogar genau in Blickrichtung zur Straßenbahnschiene. Wenn Delegationen aus Schweden oder Norwegen kamen, sollten sie bei der Einfahrt in die Stadt von der sozialistischen Baukunst Kenntnis nehmen“, so Stuth.

Plattenbau auch in KTV geplant

Die Baupläne im Schachbrettmuster galten damals als „hochmodern“. Stuth erklärt, dass man aus der verfallenen Innenstadt, der maroden Altstadt Rostocks und der heruntergekommenen Kröpeliner-Tor-Vorstadt in die modernen Hochhäuser ziehen wollte. „Man hatte dort fließendes Wasser, eine warme Wohnung, die neuesten Standards.“ Heute habe sich das Interesse gänzlich umgedreht, der Charme der Altbauwohnung, das Leben im Stadtkern ist längst wieder zurück. Für die Innenstadt und die KTV habe es sogar ähnliche Baupläne wie für Evershagen gegeben. „Auch hier sollten Plattenbauwohnungen entstehen. Am Vögenteich steht noch heute ein Modellversuch“, weiß Stuth. Doch dazu kam es nicht mehr, der Fall der Mauer beendete die sozialistische Neubauwohnung.

Staat und Kirche in der DDR

In Evershagen sollten noch mehr Wohnungen entstehen, der Bau von zwei 18-stöckigen Hochhäusern war geplant, wurde aber nie umgesetzt. Stattdessen entstand 1983 die Katholische Kirche St.-Thomas-Morus. „Dafür gab es Geld aus dem nichtsozialistischen Ausland. Der Christ als Mensch war in einem Sozialstaat nicht nötig, Religionen nicht vorgesehen, so das damalige Bild“, erklärt Stuth. In den 80er-Jahren wuchs allerdings auch der gesellschaftliche Druck auf das System, „die DDR-Regierung musste auch die Christen einbeziehen.“ So wurde der Bau einer Kirche zugelassen und gedultet. Nicht mitten im Wohngebiet, aber dafür am Rand. Dass die christliche Kirche an Bedeutung gewann, zeige auch die Inszenierung der Wiedereröffnung des Greifswalder Doms, bei der Erich Honecker anwesend war. Die Eröffnung gilt bis heute als Politikum und Sinnbild einer umstrittenen Annäherung zwischen Staat und Kirche in der DDR.

Kindheitstraum abgesagt

Dass der Bau etwas Besonderes gewesen sein muss, bekam auch schon Jörg Diester mit, als Junge, der in Evershagen auf den Straßen Ball spielte und mit anderen Kindern im Plattenbau aufwuchs. „Von meinem Kinderzimmer aus hatte man einen guten Blick auf die Kirche“, berichtet Diester. Und so kamen Journalisten und Fotografen, auch aus Westdeutschland, in sein Zimmer und fotografierten den Kirchenbau für westdeutsche Architekturzeitschriften. Mit der DDR, sagt Diester, sei er nie ein Freund geworden. Die Stasi verwehrte ihm seinen Kindheitstraum, Seemann zu werden. Das war damals „ein Weltuntergang“ für den heute 53-Jährigen. Die Sachen gepackt und Rostock verlassen zu haben, sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt Diester, der seit 30 Jahren Pressesprecher der Handwerkskammer in Koblenz ist. Und doch kam seine Kindheit zu ihm zurück, in einer Holzkiste mit der Aufschrift „Rostock Evershagen“.

Von Lea-Marie Kenzler