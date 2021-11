Jeder Haushalt in Deutschland hat per Gesetz das Recht auf eine Grundversorgung mit Energie. Diese sichert in der Regel dasjenige Energieunternehmen ab, das in einem Gebiet die meisten Haushalte beziehungsweise Kunden versorgt. So besagt es das Energiewirtschaftsgesetz. In Rostock sind das mit rund 135 000 Stromkunden die Stadtwerke. Dabei gelten Wohnungsgesellschaften wie die Wiro nur als ein Kunde, obwohl die in der ganzen Stadt um die 35 000 Wohnungen vermietet.

Dank der Grundversorgung funktionieren Licht, Backofen oder Fernseher in einer neuen Wohnung bereits dann, wenn der Mieter noch gar keinen Vertrag mit einem Stromlieferanten abgeschlossen hat. Auch dann, wenn ein anderer Versorger Insolvenz anmeldet, muss der Grundversorger in die Bresche springen. In aller Regel liegen die Preise pro Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung höher, als in anderen Tarifen des gleichen oder konkurrierender Anbieters.