Rostock

Kaum streicht Daniel Hope den Bogen über die Violinensaiten, schon wird das Schiff der neugotischen Heiligen-Geist-Kirche mit Melodien erfüllt. Mit jeder weiteren Note verwandelt es sich in einen Konzertsaal, schmelzen Klassikfans dahin. Die Kulisse könnte passender kaum sein, sagte doch Hope einst selbst, das Musik für ihn „manchmal fast schon so etwas wie ein spirituelles Erlebnis“ sei.

Im Rahmen der Festspiele MV gab Daniel Hope am Sonntagabend ein Gastspiel in Rostock und bewies mit virtuosem Violinenspiel, warum er weltweit von Klassikliebhabern als Ausnahmegeiger gefeiert wird und als einer populärsten Musiker seiner Generation gilt.

Konzertmarathon für Violinisten

Umjubelter Violinist: Daniel Hope Quelle: Ove Arscholl

Mit Werken von Bach, von Westhoff, Penderecki und Schnittke verzückt der Brite sein Rostocker Publikum. Für den Star-Geiger ist es eine Premiere: Seit 25 Jahren gebe er Konzerte bei den Festspiele MV, dies sei das erste Mal, dass er allein auf der Bühne stehe. „Und dann auch noch gleich drei Mal an einem Tag“, sagt Hope.

Denn bereits am Vormittag hatte der Wahl-Berliner in Wismar gastiert, am Nachmittag in Schwerin. Doch trotz dieses „kleinen Konzertmarathons“, wie Hope scherzt, kann von Spielmüdigkeit am Abend keine Rede sein: Der Violinist vergeigt nichts, im Gegenteil. Seine Zuhörer lassen sich von ihm auf eine Zeitreise entführen – von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert.

Tosender Applaus vom Publikum

Dabei erleben sie ein Wechselbad der Gefühle – passend zum Motto des Abends „Zwischen Himmel und Hölle“: Mal bedächtig, schwermütig, dann treibend, dramatisch, nahezu bedrohlich sind die Stücke, die Hope darbietet. Wann immer er den Bogen absetzt, wird der Violinist für sein begnadetes Spiel mit tosendem Applaus belohnt. Auch das Publikum wird beschenkt – mit einem Konzert, dass noch lange nachdem der letzte Ton verklungen ist in ihnen nachschwingen wird.

Das nächste Konzert in Rostock im Rahmen der Festspiele MV findet am 9. September statt. Dann gastiert ab 19.30 Uhr das Vokaloktett des Dresdner Kreuzchores in der Nikolaikirche.

Von Antje Bernstein