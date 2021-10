Rostock

Es sind Zahlen, die Rostocks Häuslebauern Hoffnung machen: Im Biestower Kiefernweg will die Wiro ein neues Wohngebiet mit 228 Grundstücken erschließen. Der erste Bauabschnitt ist gerade gestartet. „Ziel ist es, dass es für die ersten Grundstücke im Sommer des kommenden Jahres Hochbaureife gibt“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Auf dem Gelände sollen künftig Ein- und Zweifamilien- sowie Reihenhäuser stehen. Die Größe der Grundstücke variiere zwischen 500 und 1000 Quadratmetern. Endgültige Größen sowie konkrete Preise könne man aber wahrscheinlich erst im Februar sagen, so Klehn. Denn die Vermessung sei noch nicht erfolgt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letzte Grundstücke werden 2024 an Bauherren übergeben

Gerade würde erst einmal mit der Erschließung begonnen, also mit dem Anlegen von Straßen und Wegen sowie damit, die notwendigen Versorgungsleitungen unter die Erde zu bringen. Bis Frühjahr 2024 sollen – in insgesamt fünf Etappen – die kompletten 31 Hektar erschlossen sein, damit dann auch die letzten Interessenten mit dem Hausbau beginnen können. Auch eine Kita sei vor Ort geplant, erklärt der Unternehmenssprecher.

Für das Projekt hat die Wiro eine Internetseite eingerichtet. Denn noch können Bauherren ihr Interesse an den Grundstücken bekunden. „Noch ist kein Grundstück fest vergeben“, versichert Klehn. Erst wenn das letzte Baufeld eingemessen wurde, könnten Größen sowie Preise festgelegt werden, sodass alle, die sich angemeldet haben, dann Post erhalten. „Wir werden diese Zahlen dann aber auch transparent und öffentlich machen“, verspricht Carsten Klehn.

Großes Interesse – vierstellige Anmeldezahlen

Das Interesse am neuen Wohngebiet sei groß. Wie viele potenzielle Bauherren sich schon registriert haben, will die Wiro nicht verraten. Die Rede ist von vierstelligen Anmeldezahlen – erfahrungsgemäß bekunden all jene, die gern bauen würden, ihr Interesse aber an mehreren Stellen in der Stadt oder dem Umland.

Derzeit gibt es in der Hansestadt noch drei weitere Wohngebiete, die sich in Planung befinden: An der Nobelstraße sollen rund 150 Grundstücke entstehen. Allerdings ist noch kein Baubeginn in Sicht. Auf der anderen Seite der Warnow – in Gehlsdorf – will die Stadt im Bereich Neue Hufe rund 40 Grundstücke erschließen – aber auch erst nach 2022. Auch im Gehlsdorfer Melkweg sind Grundstücke geplant – 120 sollen es für Eigenheime werden. Baustart ist aber erst nach 2024.

Von Claudia Labude-Gericke/VP