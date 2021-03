Rostock

Es lag an den Rippchen: Mit seinem feinen Fleisch hat Rostocks Metzger- und Burger-Meister Stefan Pistol auch den selbsternannten „Küchen-Bullen“ Tim Mälzer rumgekriegt. Und so dafür gesorgt, dass MV jetzt in aller Munde ist. Denn Pistol, der seit drei Jahren in Roggentin einen eigenen Laden betreibt, steuert seit Kurzem das Fleisch für Mälzers Kochboxen bei.

Blues-Hog-Saucen aus Amerika haben bereits Wettbewerbe gewonnen und sind bei Fleisch-Fans beliebt. Im Shop von Pistol Prime BBQ gehören sie zu den Favoriten, weiß Mitarbeiterin Nicole Michel Veit. Quelle: Frank Söllner

In der Corona-Krise sattelte der Gastronom und Fernsehkoch Tim Mälzer vom Bewirten aufs Beliefern um. So konnten sich die Fans des 50-Jährigen quasi ein Scheibchen von ihm abschneiden – oder besser von seinen diversen Gaumenfreuden. In der Weihnachtszeit waren vorgegarte Enten der Renner. Mittlerweile gibt es Steaks. „Wir freuen uns in jedem Fall sehr, dass wir jetzt ein Teil dieses Projektes sind“, sagt Stefan Pistol. In der aktuellen Box, die passend zu Mälzers TV-Show „Kitchen Impossible“ kreiert wurde, ist der Rostocker mit „feinsten Rumpsteaks“ vertreten, wie der Fernsehkoch lobt.

„Das Schöne ist, dass Tim Mälzer durch die Boxen ja nicht nur Lieferanten unterstützt, sondern auch Produkte von anderen Köchen integriert. Schließlich hat die Krise vor allem die Gastronomen hart getroffen“, sagt Pistol. Er selbst sei in der Pandemie noch mit einem blauen Auge davongekommen, obwohl seine Gastrokunden infolge der Restaurantschließungen nicht mehr einkauften, einige insolvent gingen, Rechnungen offen blieben und auch die Grillkurse ausfallen mussten. „Dafür hatten wir bei den Privatkunden im Laden einen stetigen Zuwachs. Auch, weil das Bewusstsein für gutes Essen gewachsen ist.“ Zudem habe er schon im ersten Lockdown auf Onlinelieferungen gesetzt.

Sorgt für Nachschub in den Regalen von Pistol Prime BBQ: Mitarbeiterin Nicole Michel Veit. Quelle: Frank Söllner

Was den Fleischer Pistol mit dem Starkoch Mälzer verbindet, sei die Liebe für gute Produkte aus der Heimat. Die aktuellen Steaks stammen beispielsweise von norddeutschen Weide-Färsen, also jungen, weiblichen Rindern. „Tim kann sich darauf verlassen, dass er beste Qualität bekommt. Dafür stehe ich tatsächlich mit meinem Namen“, erklärt Stefan Pistol.

Dennoch müsse auch er sich immer wieder beweisen. Deshalb fährt der 33-Jährige regelmäßig nach Hamburg, zeigt die Ware, deren Verpackung und bespricht mit Tim Mälzer die weitere Zusammenarbeit. „Der ist ehrlich, ganz klar und würde auch direkt sagen, wenn ihm etwas nicht passt“, weiß Pistol.

Auch Sterneköche als Kunden

Angst vor großen Namen hat Stefan Pistol nicht. Schließlich beliefert der Rostocker auch Sterneköche wie Ronny Siewert vom „Friedrich Franz“ im Grand Hotel Heiligendamm oder André Münch aus dem „Der Butt“ in der Yachthafenresidenz Hohe Düne. „Einen Vorteil gab es für uns alle in der Krise: Wir hatten so die Chance, dass man sich untereinander mal in Ruhe besser kennenlernt. Und auch mal Zeit findet, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren“, erzählt der Unternehmer. So seien in seiner Produktionsstätte schon Lebensmittelkreationen getestet worden, die vielleicht irgendwann die Speisekarten der Spitzenköche zieren.

Auch Gewürze für Fisch und Fleisch gehören zum Sortiment. Quelle: Frank Söllner

Aber auch er selbst hat große Pläne. Zwar ist Pistols Unternehmen nicht biozertifiziert, dennoch sei ihm auch das Tierwohl wichtig. „Aber für Selbstverständlichkeiten brauche ich kein Siegel“, sagt der Jungunternehmer. Zusammen mit einem der Landwirte, die ihn beliefern, plane er jetzt ein eigenes Schlachthaus in Groß Wüstenfelde. Das erspare den Rindern den Transport in die bisher genutzte Schlachterei. Neben den kurzen Wegen solle so auch sichergestellt werden, dass die Tiere nachhaltig nach dem Prinzip „from nose to tail“ – also von der Nase bis zum Schwanz – komplett verarbeitet werden.

Dass dabei am Ende etwas Gutes rauskommt, wissen zahlreiche Pistol-Fans aus der Region. Und auch Tim Mälzer verspricht, dass nach dem Genuss der Waren „die Geschmacksknospen Samba tanzen“.

Von Claudia Labude-Gericke