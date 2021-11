Rostock

Als ihr Vorgänger sein Amt antrat, war Stefanie Tiede erst neun Jahre alt. Nun hat die heute 40-Jährige Professor Dietmar Oesterreich abgelöst, der nach 31 Jahren nicht wieder zur Wahl antrat. Die Oralchirurgin wurde Mitte Oktober zur Präsidentin der Zahnärztekammer des Landes gewählt. Mit ihr hat Mecklenburg-Vorpommern deutschlandweit die erste und einzige Frau in diesem Spitzenamt.

Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt Tiede seit 2012 eine Praxis – zunächst in Evershagen Dorf und seit 2019 im Rostocker Stadtteil Evershagen. Mit der OZ sprach die Spezialistin für Zahnimplantate und Mutter siebenjähriger Zwillinge darüber, was das Amt für sie als Frau bedeutet, welche Themen sie künftig anpacken will und wie sie die Fülle der Aufgaben bewältigt.

Frau Tiede, herzlichen Glückwunsch, Sie sind die einzige weibliche Kammerpräsidentin in Deutschland. Damit sind die Zahnärzte nun weiter als die Ärzte, da gibt es noch immer ausschließlich Männer.

Ja, es ist noch eine absolute Sonderstellung in Deutschland als Frau die Ärzteschaft nach außen zu vertreten. Allerdings habe ich eine Kollegin im Vorstand der Bundeszahnärztekammer, sie ist die Vizepräsidentin der Ärztekammer des Saarlandes.

Spielt Ihre Rolle als Frau zwischen so vielen Männern eine Rolle?

Für mich ist das kein übermäßiges Thema. Ich habe immer viel mit Männern gearbeitet. Und ich glaube auch nicht, dass das für unsere 2 200 Mitglieder ein Thema ist. Wahrscheinlich arbeitet man als Frau einige Dinge anders ab, aber ich denke nicht, dass es am Ende zu anderen und schon gar nicht zu schlechteren Ergebnissen führt. Viel spannender dürfte sein, dass es nach 31 Jahren und seit Gründung der Kammer in MV erstmals einen Wechsel gab.

Wie hat Ihr Vorgänger Ihre Wahl aufgenommen?

Professor Oesterreich hat immer gefordert, dass sich der hohe Frauenanteil unseres Berufes von immerhin 60 Prozent auch in den Gremien widerspiegeln muss. Das ist fast gelungen. Wir sind im Vorstand nun zwei Frauen und drei Männer.

Viele Aufgaben der Kammer betreffen ja eher Zahnärzte selbst. Aber gibt es auch Themen, die für Sie und Ihre Patienten gleichermaßen eine Rolle spielen?

Sicher ist Corona das aktuellste Beispiel. Da wurden ja eine ganze Reihe von Verordnungen erlassen. Als Kammer müssen wir prüfen, ob sie für uns im Arbeitsalltag umsetzbar sind. Und der Fachkräftemangel, unter dem im Zweifel unsere Patienten leiden müssen, ist natürlich ein Dauerbrenner.

Was können Sie da tun?

Das ist ein Thema, das wir zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung an die Politik herantragen, die die Bedingungen schaffen muss, damit wir als Zahnärzte unsere Arbeit gut ausüben können. Beispielsweise der Erhalt der vier Berufsschulen für zahnmedizinische Fachkräfte im Land.

Und wie sieht es bei den Zahnärzten aus – gibt es da ähnliche Probleme wie mit den Hausärzten auf dem Land?

Die zahnärztliche Versorgung in MV ist gut. Dabei spielen auch die beiden Hochschulen in Greifswald und Rostock eine wichtige Rolle. Allerdings beobachten wir auch hier einen Trend zur Urbanisierung. Die jungen Ärzte zieht es eher in die Städte.

Funktion der Kammer Eine Kammer dient der Selbstverwaltung einer Berufsgruppe. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die hoheitliche Aufgaben übernimmt und wird auf Länderebene gegründet. Bekannt sind etwa die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer (IHK). Die Zahnärztekammer MV hat 2.200 Mitglieder. Sie hat zahlreiche Aufgaben. So bietet sie unter anderem Fortbildungsangebote für ihre Mitglieder und deren Mitarbeiterinnen an, sie sorgt für die berufsständische Altersversorgung durch Versorgungswerke, sie organisiert die Ausbildung der Zahnmedizinische Fachangestellte, vermittelt bei Streitigkeiten zwischen Kammerangehörigen untereinander oder mit ihren Patienten und sie nimmt auf Verlangen Stellung zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen. 

Dazu bearbeiten Sie Themen wie Weiterbildung, Qualitätssicherung, Satzungen – klingt nach viel Arbeit.

Stimmt, es ist schon eine große Verantwortung. Und die meisten würden sagen, man sei schon mit einer Praxis gut ausgelastet. Doch ich wollte das gern. Ich habe mich viele Jahre weitergebildet. Nach der Facharztausbildung habe ich noch einen Master gemacht. Ich bin außerdem als Gutachterin tätig, die stellvertretende Vorsitzende vom Versorgungsausschuss des Versorgungswerkes und ich habe in der Ausschussarbeit Erfahrung mit Standespolitik gesammelt.

... und Sie bilden auch noch aus.

Ja, nur so können wir den Fachkräftemangel langfristig lösen. Das müssen wir als Zahnärzteschaft schon selber leisten.

Wie bekommen Sie das alles organisatorisch auf die Reihe?

Ich bin zwar die einzige Oralchirurgin in der Praxis, aber insgesamt sind wir drei Kollegen und stimmen uns ab. Sicher bin ich ein sehr strukturierter Mensch. Ich halte mich für belastbar. Aber auch das familiäre System passt – wir haben das natürlich vorher abgesprochen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass es in Schwerin eine Geschäftsstelle mit tollen Kollegen gibt.

Dennoch kaum vorstellbar, dass Ihnen Zeit für Hobbys bleibt.

Früher war ich Triathletin und darin sehr ambitioniert – mit Wettkämpfen und allem, was dazugehört. Heute laufe ich nur noch. Und ich gehe immer noch gern schwimmen, gern auch mit den Kindern. Das hatte mir in der Corona-Zeit schon zugesetzt, als das nicht möglich war. Generell glaube ich, dass ich die Zeitfenster, die mir bleiben, einfach intensiver nutze.

