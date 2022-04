Rostock

Wie ein Fels in der Brandung liegt die „Stephan Jantzen“ unten an der Kaikante im Rostocker Stadthafen. Unerschütterlich, als könnten ihr Wind und Wetter niemals etwas anhaben.

Denen hat der 1968 in Dienst gestellte Eisbrecher auch jahrzehntelang stolz getrotzt. Doch über kurz oder lang muss die nach dem Warnemünder Lotsenkommandeur benannte „Stephan Jantzen“ in die Werft. Und das wird nicht billig. Schätzungsweise 1,8 Millionen Euro muss die Hansestadt für die Dockung berappen. Das geht aus einem Informationspapier aus dem Rathaus hervor.

Letzter Aufenthalt im Dock liegt schon 19 Jahre zurück

Allein das Verschleppen kostet demnach circa 90 000 Euro – je nach Werftstandort. Denn wo der Eisbrecher repariert werden könnte, steht noch in den Sternen. Klar ist allerdings, was gemacht werden muss: Das Schiff soll komplett gestrahlt und von Bewuchs befreit werden, der Korrosionsschutz über und unter Wasser aufgefrischt, Seekästen verschlossen und alle elektrischen Systeme an Bord erneuert werden. Laut Angaben des Rostocker Hafen- und Seemannsamts sind für die anvisierten Arbeiten etwa 42 Tage im Dock notwendig.

Passieren müsste das alles laut Einschätzung der Gutachter innerhalb der nächsten fünf Jahre. Zwar bestehe kein unmittelbares Risiko eines Untergangs, es sei jedoch „nicht ausgeschlossen, dass Wassereintritte über nicht verschlossene Seekästen und deren weiterführende Rohrleitungen in einem unbestimmten Zeitraum auftreten können“, heißt es.

Zuletzt war die „Stephan Jantzen“ 2003 im Dock. Turnusgemäß sollte ein Schiff wie dieses wenigstens alle 20 Jahre in die Werft. Da 2023 allerdings definitiv kein Geld für das Vorhaben da sein wird – so die Informationen von Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) – und auch in den Folgejahren nicht, soll die Reparatur des Eisbrechers 2026 in Angriff genommen werden. Fraglich ist allerdings, ob die Hansestadt sich die geschätzten 1,8 Millionen Euro kosten lassen will. Darüber soll demnächst die Rostocker Bürgerschaft abstimmen.

Zur Geschichte des Eisbrechers „Stephan Jantzen“ Die „Stephan Jantzen“ wurde 1967 als letztes Schiff der Nikitich-Klasse, einer Serie von 21 identischen Einheiten, auf der Leningrader Admiralswerft gebaut und 1968 in Dienst gestellt. Bis 1990 fuhr der Eisbrecher für das Seefahrtsamt der DDR unter der Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei (BBB). Nach der Wende war der zweitgrößte Eisbrecher Deutschlands bis 2005 für das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund unter anderem auch als Hochseeschlepper unterwegs. Benannt wurde die „Stephan Jantzen“ nach einem Warnemünder Lotsenkommandeur (1827–1913). Ihr Heimathafen war bis 1990 Rostock, dann Stralsund. Das Schiff ist 67,64 Meter lang, 18,28 Meter breit und hat einen Tiefgang von 5,64 Metern. Angetrieben wird es von drei Typ-13-D-Zehnzylinder-Zweitakt-Gegenkolben-Dieselmotoren mit je 1800 PS und je einem Elektromotor. Es bietet Raum für 39 Mann Besatzung in 28 Kammern, plus 6 Reserveplätze. Für BBB fuhren meist 22 Mann im 12-Stunden-Wachbetrieb. Seit 2018 gehört die „Stephan Jantzen“ der Hansestadt Rostock. Sie kaufte den Eisbrecher seinerzeit für 25 000 Euro bei einer Zwangsversteigerung. Der vorherige Eigentümer hatte Liegeplatz und Sicherungskosten nicht beglichen, sodass das Schiff schließlich beschlagnahmt wurde. Seit 2016 halten die Mitglieder des Vereins Technische Flotte Rostock den Eisbrecher instand.

Immerhin die Vorsitzende des Kulturschusses, Lisa Kranig (Linke), will das Geld auf jeden Fall investieren. Zwischen der Stephan Jantzen und Rostock bestehe eine enge Verbindung und das nicht nur, weil der alte Eisbrecher nach einem Warnemünder Lotsen benannt sei, sondern auch, „weil die Stadt viele Jahre – und jetzt wieder – den Heimathafen des Schiffes darstellt und dieses heute entscheidend das Bild des Rostocker Stadthafens prägt“. Ein Besuch biete spannende Einblicke in die Schiffstechnik und vermittele einen Eindruck vom Leben und der Arbeit an Bord.

Jedes Jahr rund 15 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit an Bord

Das ist vor allem den Mitgliedern des Vereins „Technische Flotte Rostock“ zu verdanken, die sich seit 2016 im Ehrenamt um den Erhalt und Betrieb des noch immer fahrtüchtigen Schiffes kümmern. Sie leisten laut Angaben des Vorsitzenden Michael Egelkraut jährlich etwa 15 000 Arbeitsstunden an Bord und investieren jeden gespendeten Euro der Besucher in den Eisbrecher.

Mehr lesen: So hält die Crew den Rostocker Eisbrecher „Stephan Jantzen“ fit

Die Hansestadt Rostock gibt seit 2018 jährlich etwa 24 000 Euro für die „Stephan Jantzen“ aus. Damals kaufte sie das Schiff für 25 000 Euro bei einer Zwangsversteigerung. Der vorherige Eigentümer hatte Liegeplatz und Sicherungskosten nicht beglichen, sodass es schließlich beschlagnahmt wurde.

Mit der Entscheidung für oder gegen die Investition in den markanten Eisbrecher soll sich die Bürgerschaft auch zum Standort im Stadthafen positionieren. Will sie das Geld nicht ausgeben, drohen der „Stephan Jantzen“ der Verkauf oder die „Entsorgung des Schiffes zum Schrottpreis“, so das Urteil der Experten.

Von Katrin Zimmer