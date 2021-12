Rostock

Der Weihnachtsmann kommt im grünen Bus – das sorgt in Groß Klein für mächtig Aufsehen. Als dann auch noch gleich zwei rotgewandete Mützenträger aussteigen, bleiben einigen Kindern die Münder offen stehen. Dabei sind Andrea und Guido Lemanczyk das ganze Jahr über damit beschäftigt, Gutes zu tun. Im Dezember machen sie das ab und an eben noch verkleidet.

Die beiden Mitarbeiter der Rostocker Arche sind an diesem Abend für eine frühzeitige Bescherung im Stadtteil unterwegs. Der Kofferraum des Autos ist voll – mit Geschenken, aber auch mit Lebensmitteln, die zu den Feiertagen passen. Wir besuchen jedes Jahr kurz vor Weihnachten etwa zehn Familien mit insgesamt 40 Kindern“, erzählt die 48-Jährige. Das sei auch letztes Jahr im Lockdown so gewesen. In diesem Jahr ist – frisch getestet – immerhin ein kurzer Besuch in den Stuben möglich.

„Für uns ist es gut, auch die Familien kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen“, sagt Guido Lemanczyk. Normalerweise beschäftigt er sich gemeinsam mit seiner Frau fast nur mit den Kindern, die sie in den Hofpausen und in verschiedenen Nachmittagskursen an der Störtebeker-Schule betreuen, bis die eigenen Räume der Arche fertig sind.

Dankbar für die Unterstützung

Auch Sophia kommt regelmäßig, ist immer freitags beim „Spiel-und-Spaß-Treff“ dabei. Ihre ältere Schwester Sarah würde auch gern mitmachen, darf aber nicht. Aufgrund der Corona-Vorschriften seien derzeit nur bestimmte Gruppen – sogenannte Kohorten – für das Angebot zugelassen. Umso mehr freut sich Sarah, als Andrea und Guido an ihrer Tür klingeln.

Für jedes der drei Mädchen gibt es ein Geschenk, das mit Dankbarkeit angenommen wird. Mama Diana Eggert ist glücklich, ihre Töchter so zu sehen. „Wir wissen, dass es vielen Familien im Stadtteil schlechter geht als uns“, sagt sie. Dennoch seien sie froh und dankbar für die Unterstützung der Arche. „Vor allem, wenn es um die Erlebnisse für die Kinder geht.“ Gesunde Kochboxen im Lockdown, der wöchentliche Kurs an der Schule... „Toll war auch ein Zoobesuch. Das ist mit drei Kindern eben nicht mal so einfach drin“, sagt Diana Eggert.

„Jedes Kind ist willkommen“

Die Groß Kleinerin gehört zum Elternrat der Störtebeker-Schule. „Als die Frage kam, ob wir als Schule mit der Arche kooperieren wollen, war mir sofort klar, dass wir das machen müssen“, sagt sie. Diana Eggert kannte die Arbeit der Stiftung schon aus Berlin. „Was sie machen, ist wunderbar. Es gibt nichts Wichtigeres, als Kinder zu bestärken und ihnen zu helfen, auch über ihre Möglichkeiten hinaus zu wachsen“, schwärmt Diana Eggert. „Was auch toll ist: Es ist egal, ob die Kinder sozial schwach sind oder nicht, welches Alter sie haben oder wo sie herkommen. Jedes Kind ist willkommen. Außerdem sind Andrea und Guido so herzlich und am Ende ist es eine tolle Gemeinschaft“, erzählt die dreifache Mutter, was sie auch durch die Erfahrungen ihrer Tochter Sophia über die Arche weiß.

Andrea (r.) und Guido Lemanczyk von der Arche sind in dieser Jahreszeit auch als Weihnachtsmänner unterwegs. Quelle: Ove Arscholl

Deshalb sei es auch wichtig, dass der Umbau von zwei Wohnungen im Blockmacherring 43 zum künftigen Kindertreff der Arche bald fertig wird. Denn dort können dann auch Kinder hinkommen, die das derzeitige Angebot in der Schule aus Alters- oder Pandemiegründen nicht wahrnehmen können. „Außerdem ist der Andrang sowieso riesig, wir könnten immer noch mehr machen“, sagt Andrea Lemanczyk. In den zwei Jahren, die sie mit ihrem Mann vor Ort aktiv ist, seien beide mit den Kindern aus Groß Klein fest zusammengewachsen. „Sie rufen schon an und fragen, wo wir bleiben, wenn wir mal eine Pausenbetreuung wegen anderer Termine nicht machen können“, erzählt die gelernte Erzieherin schmunzelnd.

Weihnachtsfreude dank vieler Spender

Kein Wunder, dass die Lemanczyks auch bei den Weihnachts-Runden durch den Stadtteil immer wieder erkannt werden. Neben den Familien, die sie persönlich besuchen, ist auch eine Weihnachtsüberraschung für die Kinder aus den Schul-Kursen geplant. „Mit ihnen wollen wir kommende Woche gemeinsam essen gehen“, blickt die 48-Jährige voraus. All das sei aber nur möglich, weil es Spender gibt, die auf verschiedensten Wegen die Arche unterstützen.

So wie unzählige Leser der OSTSEE-ZEITUNG, die bei der Weihnachts-Aktion „Helfen bringt Freude“ schon mehr als 30 000 Euro gespendet haben. „Diese Summe macht uns sprachlos. Damit können wir richtig viel anfangen“, sagt Andrea Lemanczyk dankbar. Die Spenden sollen vor allem in den Nachhilfebereich investiert werden, der starten kann, sobald die künftige Arche spätestens im Frühjahr fertig ist.

Von Claudia Labude-Gericke