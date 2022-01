Rostock: Stilechtes Ambiente mit Herz im Billard- und Dart-Pub „Empire“

Rostock

Von außen betrachtet wirkt es eher klein und unscheinbar – aber wer das Pub von Christin Glasow betritt, wird von einem altenglischen Ambiente überrascht, das zum Bleiben überzeugt.

Dunkles Holz, Messing und Farben im englischen Stil

Rote Sessel laden zum Sitzen ein, dunkel getünchtes Holz an den Wänden, ein ebensolcher Tresen mit glänzenden Messingelementen und die wohlgestimmte Besitzerin sind das Erste, was einem beim Betreten des Rostocker Pubs auffällt. Christin Glasow ist die Wirtin, die jeden Abend hinter dem imposanten Tresen steht und ihre Gäste mit einem herzlichen Willkommen empfängt.

Die 46-jährige Rostockerin betreibt ihr „Old English Billard & Dart Pub“ voller Herzblut und könnte sich gar nichts anderes vorstellen – nicht einmal Urlaub kommt für sie infrage.

„Es macht mir Spaß und ich mache es für mich“

„Ich habe in den letzten 16 Jahren keine Woche dichtgemacht. Ich war auch noch nie krank. Erst jetzt wegen der veränderten Bedingungen durch Corona war ich das erste Mal in Ägypten.“ Ansonsten gönnt sich die zierliche Brünette keine Pause und rockt das Pub ganz alleine. „Es macht mir Spaß und ich mache es ja auch für mich. Ich würde es auch vermissen, wenn ich nicht hier bin“, sagt die energiegeladene Gastronomin.

An drei Billardtischen können die Gäste einen langen Abend genießen. Quelle: Martin Börner

Das Ambiente im Pub ist „kuschelig und muschelig“

Vor sechs Jahren ist sie mit ihrer Lokalität in die Große Wasserstraße gezogen – davor lief der Laden im Warnowpark in Lütten Klein. Sogar die Wände in ihrem neuen Pub hat sie selbst gestrichen: in Old English Green. „Hier war alles leer, ich hab mir das erst gar nicht vorstellen können“, erinnert sie sich an den Moment, in dem sie den Laden übernommen hat.

Inzwischen ist hier nichts mehr leer, sondern gemütlich eingerichtet oder, wie Christin sagt: „Kuschelig und muschelig“. Ob an der ausladenden Theke oder in einer der Sitzecken – überall lässt sich ein für das Pub typisches Guinness, Kilkenny Irish Beer oder ein Strongbow Apple Cider genießen.

Infos und Öffnungszeiten Empire – Old Englisch Billard & Dart Pub, Große Wasserstraße 31/32, 18055 Rostock. Öffnungszeiten aktuell Dienstag bis Donnerstag ab 19 Uhr. Kontakt: Telefon 0381 / 72 10 55 Besonderheiten: 3 Billardtische und dreimal Dart auf zwei Etagen, die reserviert werden können. Getränke-Spezialitäten wie Guinness vom Fass, Irish Kilkenny Beer & Strongbow Apple Cider. Kleine Speisen. Kein Lieferdienst.

Die einzige Kneipe in Rostock mit drei Billardtischen

Wenn die Gäste Hunger bekommen, zaubert die Wirtin in der Küche auch kulinarische Kleinigkeiten, wie Würzfleisch und Co. So springt sie abends ab 19 Uhr – momentan von Dienstag bis Donnerstag – zwischen den Aufgaben hin und her, um ihre Gäste zufriedenzustellen. Viele davon sind Stammgäste, die schon seit Jahren kommen. Einige haben sogar ihre persönlichen Queues und Kugeln in einer Vitrine untergebracht. „Wir sind der einzige Laden in Rostock, der drei Billardtische hat“, erzählt die gebürtige Rostockerin stolz. Und die Tische werden gern im Vorhinein reserviert.

Wer gern ins Schwarze trifft, kann sich an einer der Dartscheiben versuchen. Quelle: Martin Börner

Die bunte Mischung der Gäste zeichnet das Pub aus

Neben Billard können die Gäste auch Darts spielen – da wirft auch die Wirtin gern mal einen Dartpfeil mit auf die Scheibe. Überhaupt hat sie Glück mit ihren Gästen, die als bunte Mischung den Laden aufleben lassen. „Es kommt jeder, von Studenten bis hin zu Professoren. In meiner Kneipe lernen sich die Gäste auch kennen und kommen miteinander ins Gespräch“, erzählt die 46-Jährige.

Über wieder mehr Besucher würde sich Christin freuen

Vor den erschwerten Maßnahmen durch Corona gab es auch ab und an ein Musikprogramm auf der Bühne im Untergeschoss. „Das waren für mich die schönsten Abende, wenn wir Musik gemacht haben.“ Dass zurzeit weniger Besucher den Weg in das Pub finden, stimmt die leidenschaftliche Wirtin nachdenklich. „Die Gäste können sich auch vor Ort bei mir testen und ich kontrolliere, dass alles seine Ordnung hat. Es wäre wirklich schön, wenn wieder mehr Menschen zu mir kommen.“

Von Anja von Semenow