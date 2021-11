Modellprojekt beendet - Straße Am Brink in Rostock wieder für Autos frei: Was sagen die Bewohner dazu?

Nach mehreren Monaten ist die zusätzliche Fußgängerzone Am Brink in Rostock wieder passé. Was sagen Gastronomen und Händler zu dem Modellversuch? Sollte ihr Kiez auch 2022 autofrei bleiben? Die OZ hat sich umgehört und stieß auf sehr unterschiedliche Meinungen.